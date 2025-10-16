Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Quảng Ninh có quyết định mới về hai di sản thế giới

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quảng Ninh vừa đưa ra một quyết định táo bạo nhằm tái cấu trúc bộ máy quản lý di sản, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của hai "báu vật" được UNESCO công nhận.

tp-094539-6450.jpg
Yên Tử được xem là điểm khởi nguồn của Thiền phái Trúc Lâm.

Lần đầu một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh sẽ quản lý cùng lúc hai di sản thế giới: Di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và Di sản văn hóa quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (các điểm thuộc Quảng Ninh).

Theo kế hoạch mới nhất, Ban Quản lý vịnh Hạ Long là hạt nhân của mô hình này. Đơn vị sẽ sáp nhập thêm Ban Quản lý di tích và danh thắng (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Ban quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long.

Mục tiêu là tạo ra đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% về tài chính, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động. Đề án sáp nhập đã được giao cho Ban quản lý vịnh Hạ Long chủ trì, với lộ trình hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15/10.

tp-anh5692.jpg
Việc hợp nhất giúp thống nhất công tác quy hoạch﻿ và bảo tồn.

Việc hợp nhất này không chỉ đơn thuần là thay đổi cơ cấu tổ chức, mà còn mang lại hàng loạt lợi ích chiến lược khi hạn chế chồng chéo, thống nhất quản lý, thay vì nhiều đơn vị quản lý rời rạc, mô hình mới sẽ giúp thống nhất công tác quy hoạch, bảo tồn và quản trị rủi ro cho cả hai loại hình di sản (thiên nhiên và văn hóa), từ đó tránh được những "lỗ hổng" về trách nhiệm.

Việc có một đầu mối duy nhất giúp Quảng Ninh làm việc hiệu quả hơn với các tổ chức tư vấn của UNESCO như IUCN và ICOMOS. Các báo cáo định kỳ, hoạt động giám sát và xử lý kiến nghị sẽ trở nên nhanh chóng và nhất quán hơn bao giờ hết.

tp-172.jpg
Vịnh Hạ Long 3 lần được UNESCO vinh danh (năm 1994, 2000 và 2023).

Việc sáp nhập này còn nâng tầm trải nghiệm du lịch. Quảng Ninh kỳ vọng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống. Từ quy chuẩn bến bãi, tuyến điểm, hướng dẫn viên đến năng lực cứu hộ và đồng bộ hóa vé, dữ liệu, nền tảng số. Tất cả nhằm mục đích điều tiết dòng khách, giảm áp lực lên các khu vực lõi và mang đến trải nghiệm đồng bộ, đẳng cấp cho du khách.

Khi gộp lại giúp tối ưu hóa nhân sự, ngân sách và khoa học - công nghệ, từ đó nâng cao năng lực nghiên cứu, trưng bày, giáo dục di sản và truyền thông quốc tế, tạo ra giá trị gia tăng bền vững.

podcast_165832476-4670.jpg
Quảng Ninh đặt kỳ vọng lớn vào việc thiết lập chuỗi quản trị di sản liên thông, từ bảo tồn đến phát huy giá trị.

Đây không phải là lần đầu Quảng Ninh thực hiện một cuộc "tái cấu trúc" như vậy. Trước đó, tỉnh đã sáp nhập ba ban quản lý di tích (Yên Tử, Nhà Trần Đông Triều, Bạch Đằng) thành Ban Quản lý di tích và danh thắng, tạo tiền đề vững chắc cho mô hình "một cơ quan, hai di sản" sắp tới.

Khi đi vào vận hành, Quảng Ninh đặt kỳ vọng lớn vào việc thiết lập chuỗi quản trị di sản liên thông, từ bảo tồn đến phát huy giá trị. Mục tiêu cuối cùng là cân bằng giữa việc gìn giữ và phát triển du lịch bền vững, khẳng định vị thế của địa phương sở hữu hai di sản thế giới và trở thành trung tâm di sản - du lịch hàng đầu của cả nước.

Hoàng Dương
#di sản UNESCO #quản lý di sản #Vịnh Hạ Long #Yên Tử #Quảng Ninh #bảo tồn di sản #du lịch

