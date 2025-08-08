Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Giải trí
Sao Đẹp Hậu trường sao Video

500 công nhân thi công xuyên ngày đêm hoàn thiện sân khấu concert quốc gia

TPO - Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, để hoàn thiện sân khấu concert quốc gia - Tổ quốc trong tim cần sử dụng hàng trăm tấn thiết bị với hơn 500 nhân công làm việc không ngừng nghỉ trong 12 ngày. "Chúng tôi chạy đua từng giờ để đảm bảo thi công sân khấu, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ở Hà Nội diễn biến thất thường khi nắng gắt, lúc mưa lớn. Đây là concert dành cho mọi thế hệ và điều chúng tôi mong muốn là sự hòa nhịp của hơn 50.000 khán giả trực tiếp cũng như hàng triệu người qua truyền hình".

Đỗ Quyên
Trọng Tài
#concert quốc gia #sân khấu concert #công nhân thi công #Hà Nội #Tổ quốc trong tim #đạo diễn Đặng Lê Minh Trí

Video mới nhất