500 công nhân thi công xuyên ngày đêm hoàn thiện sân khấu concert quốc gia

TPO - Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, để hoàn thiện sân khấu concert quốc gia - Tổ quốc trong tim cần sử dụng hàng trăm tấn thiết bị với hơn 500 nhân công làm việc không ngừng nghỉ trong 12 ngày. "Chúng tôi chạy đua từng giờ để đảm bảo thi công sân khấu, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ở Hà Nội diễn biến thất thường khi nắng gắt, lúc mưa lớn. Đây là concert dành cho mọi thế hệ và điều chúng tôi mong muốn là sự hòa nhịp của hơn 50.000 khán giả trực tiếp cũng như hàng triệu người qua truyền hình".