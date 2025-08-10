Thanh Lam, Hà Trần lấy nước mắt khán giả

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Trang
TPO - Màn kết hợp của hai diva nhạc Việt Thanh Lam - Hà Trần là điểm nhấn tại live show Trần Hải Sâm, mang lại nhiều khoảnh khắc xúc động.

Tối 9/8 tại Nhà hát VOH (TPHCM), liveshow Ân tình của đá của nhạc sĩ Trần Hải Sâm quy tụ các ca sĩ Trọng Bắc, Tuyết Mai, Vũ Trà, cùng hai diva Thanh Lam và Hà Trần. Chương trình kéo dài hơn hai tiếng, gồm 22 ca khúc mới, được phối khí đa dạng từ blue, slow rock, bossa, techno, valse đến samba funky.

Theo nhạc sĩ Trần Hải Sâm, đây không phải chương trình kỷ niệm hay tổng kết sự nghiệp, mà là dịp để kết nối những người yêu nhạc. Chị mong muốn khán giả được thưởng thức những sáng tác mới nhất, để các tác phẩm có cơ hội bay xa, len lỏi vào lòng người yêu nghệ thuật.

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-131954.png
Liveshow Ân tình của đá của nhạc sĩ Trần Hải Sâm.

Màn song ca đầy rung cảm

Live show không có MC, chính Trần Hải Sâm đảm nhận vai trò dẫn chuyện, chia sẻ bối cảnh sáng tác trước mỗi ca khúc.

Nếu Trọng Bắc và Vũ Trà mang lại sự trầm ấm, Tuyết Mai thể hiện nỗi khắc khoải, thì Thanh Lam và Hà Trần biến hóa linh hoạt, lúc tự sự sâu lắng, lúc thăng hoa cùng tiết tấu nhanh. Màn song ca Dòng sông tiếc nuối theo điệu Valse của hai diva là điểm nhấn, nhận tràng pháo tay dài từ khán phòng.

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-131835.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-131853.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-131915.png
Thanh Lam và Hà Trần song ca.

Một số tác phẩm tiêu biểu trong đêm gồm Ân tình của đá (Trọng Bắc), Môi khát (Hà Trần), Gặp gỡ để chia ly (Thanh Lam), Nỗi nhớ rẽ ngang (Tuyết Mai). Thanh Lam bày tỏ yêu thích ca khúc Vết sẹo thời gian - sáng tác slow rock với hình tượng “con thú hoang mang đầy vết thương ái tình” được ca sĩ thể hiện bằng chất giọng nội lực.

Thông điệp từ những câu chuyện tình

Phần lớn ca khúc trong live show xoay quanh chủ đề tình yêu, chia ly, tan vỡ nhưng không bi lụy, hướng tới những hoài niệm và suy tư. Theo Trần Hải Sâm, mỗi sáng tác của chị như “cánh diều chở đầy cảm xúc và khát khao”, chỉ có thể bay lên nhờ những cơn gió từ sự ủng hộ của khán giả.

Live show Ân tình của đá cũng là lần đầu nhạc sĩ tổ chức biểu diễn tại Việt Nam. Chị thừa nhận lo lắng trước giờ diễn: “Tay run, tưởng chừng không thể cầm micro”, nhưng sự đón nhận của khán giả giúp chị thêm tự tin để tiếp tục thực hiện các chương trình sau.

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc-132026.png
Nhạc sĩ Trần Hải Sâm. Ảnh: NVCC.

Chương trình khép lại sau ba tiếng với hơn 20 tiết mục, để lại ấn tượng về một không gian âm nhạc trữ tình, giàu chất thơ, được thể hiện qua nhiều phong cách nhưng vẫn giữ trọn tinh thần sáng tác của tác giả. Trần Hải Sâm cho biết sẽ sớm trở lại với những đêm nhạc mới, tiếp tục hành trình kết nối những người yêu nhạc.

Hà Trang
