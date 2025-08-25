Du học sinh 19 tuổi là quán quân The TVFACE 2025

TPO - Sau gần 5 tháng, The TVFACE 2025 khép lại bằng đêm Final Voice tại Nhà hát Truyền hình HTV. Quán quân chương trình gọi tên du học sinh 19 tuổi Ngô Ngọc Gia Hân, hai MC đám cưới Hoàng Đình Tùng và tài xế công nghệ Phan Giang chỉ dừng lại ở vị trí á quân.

Đêm chung kết The TVFACE 2025 diễn ra tại TPHCM. Danh hiệu quán quân thuộc về Gia Hân - cô gái từng đăng quang Miss Teen International 2022 và là đại diện Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi này.

Gia Hân bén duyên "nghề nói" từ năm 11 tuổi, tham gia nhiều cuộc thi tranh biện, dẫn dắt các sân khấu quốc tế như Miss Teen International, Miss Universe India 2024 và các chương trình tuổi teen trên HTV. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Gia Hân còn khởi xướng dự án trao tủ sách ở Thanh Hóa, làm đại sứ chương trình “Cùng con đi khắp thế gian”.

Gia Hân giành giải quán quân The TVFACE.

Với kinh nghiệm du học Singapore, Dubai, Ấn Độ và Australia, cô tham vọng đưa “tiếng nói Việt Nam” vươn tầm thế giới. Tại cuộc thi, Gia Hân còn nhận thêm giải phụ “Giọng đọc ấn tượng”.

Vị trí á quân thuộc về "MC đám cưới" Hoàng Đình Tùng. Anh có 8 năm gắn bó với nghề MC, dẫn hơn 500 lễ cưới và sự kiện lớn nhỏ. Từng xuất thân từ bộ môn Ảo thuật, anh bước vào nghề dẫn từ công việc dẫn chương trình part-time. Hoàng Tùng còn là content creator với hơn 10 triệu lượt xem trên TikTok, truyền cảm hứng cho giới trẻ theo đuổi nghề MC.

Chia sẻ ngôi vị á quân còn có Phan Giang, 21 tuổi, quê Thừa Thiên Huế. Trước khi đến với sân khấu, anh mưu sinh bằng nghề tài xế công nghệ. Phan Giang nói thời gian làm tài xế giúp anh tích lũy nhiều câu chuyện đời thường, làm chất liệu cho công việc dẫn. Thí sinh Mr World Vietnam 2024 đồng thời giành giải phụ “Sáng tạo nội dung xuất sắc” tại chương trình.

Các giải phụ được trao trong đêm chung kết gồm: Giọng đọc ấn tượng (Gia Hân), MC phim trường xuất sắc (Hồng Trúc), Sáng tạo nội dung xuất sắc (Phan Giang), MC sự kiện xuất sắc (Kan Hy), MC được yêu thích nhất (Tạ Công Bằng), Gương mặt quảng bá (Khánh Linh, Trà My), Gương mặt truyền thông (Kim Trọng).

Phan Giang (trái) và Hoàng Tùng hụt giải quán quân.

Đêm Final Voice trải qua ba chương gồm Dance of the Voice, Beauty of the Voice và Power of the Voice, do nhà báo Huỳnh Tấn Tài dàn dựng. 20 thí sinh đồng diễn mở màn, sau đó chọn ra top 10 vào phần thi “Tiếng nói cuộc đời - đổi thay cuộc sống”.

Top 5 xuất sắc đối thoại cùng phiên bản AI của chính mình, trước khi Top 3 tranh tài ứng xử cùng hội đồng giám khảo.

Hội đồng giám khảo năm nay gồm nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, nhà báo Quỳnh Trâm, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, MC Phạm Thanh, MC Trọng Hiền, chuyên gia đào tạo Chung Tấn Bảo, nhà sản xuất Phan Việt Thắng.

Chương trình còn mang đến tiết mục nghệ thuật Dưới ánh đèn sân khấu (Hoa hậu Võ Lê Quế Anh), Kiếp sau vẫn là người Việt Nam (ca sĩ Thanh Ngọc và MC Quốc Trí) cùng ca khúc chủ đề Cùng bước bên nhau do nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý và nhà báo Quỳnh Trâm thể hiện.