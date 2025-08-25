Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Du học sinh 19 tuổi là quán quân The TVFACE 2025

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau gần 5 tháng, The TVFACE 2025 khép lại bằng đêm Final Voice tại Nhà hát Truyền hình HTV. Quán quân chương trình gọi tên du học sinh 19 tuổi Ngô Ngọc Gia Hân, hai MC đám cưới Hoàng Đình Tùng và tài xế công nghệ Phan Giang chỉ dừng lại ở vị trí á quân.

Đêm chung kết The TVFACE 2025 diễn ra tại TPHCM. Danh hiệu quán quân thuộc về Gia Hân - cô gái từng đăng quang Miss Teen International 2022 và là đại diện Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi này.

Gia Hân bén duyên "nghề nói" từ năm 11 tuổi, tham gia nhiều cuộc thi tranh biện, dẫn dắt các sân khấu quốc tế như Miss Teen International, Miss Universe India 2024 và các chương trình tuổi teen trên HTV. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Gia Hân còn khởi xướng dự án trao tủ sách ở Thanh Hóa, làm đại sứ chương trình “Cùng con đi khắp thế gian”.

z6944378170994-1bef8331d2e38242f8494b5809f51e6b.jpg
quan-quan-ngo-ngoc-gia-han-trong-phan-thi-ung-xu-cung-hoi-dong-giam-khao.jpg
Gia Hân giành giải quán quân The TVFACE.

Với kinh nghiệm du học Singapore, Dubai, Ấn Độ và Australia, cô tham vọng đưa “tiếng nói Việt Nam” vươn tầm thế giới. Tại cuộc thi, Gia Hân còn nhận thêm giải phụ “Giọng đọc ấn tượng”.

Vị trí á quân thuộc về "MC đám cưới" Hoàng Đình Tùng. Anh có 8 năm gắn bó với nghề MC, dẫn hơn 500 lễ cưới và sự kiện lớn nhỏ. Từng xuất thân từ bộ môn Ảo thuật, anh bước vào nghề dẫn từ công việc dẫn chương trình part-time. Hoàng Tùng còn là content creator với hơn 10 triệu lượt xem trên TikTok, truyền cảm hứng cho giới trẻ theo đuổi nghề MC.

Chia sẻ ngôi vị á quân còn có Phan Giang, 21 tuổi, quê Thừa Thiên Huế. Trước khi đến với sân khấu, anh mưu sinh bằng nghề tài xế công nghệ. Phan Giang nói thời gian làm tài xế giúp anh tích lũy nhiều câu chuyện đời thường, làm chất liệu cho công việc dẫn. Thí sinh Mr World Vietnam 2024 đồng thời giành giải phụ “Sáng tạo nội dung xuất sắc” tại chương trình.

Các giải phụ được trao trong đêm chung kết gồm: Giọng đọc ấn tượng (Gia Hân), MC phim trường xuất sắc (Hồng Trúc), Sáng tạo nội dung xuất sắc (Phan Giang), MC sự kiện xuất sắc (Kan Hy), MC được yêu thích nhất (Tạ Công Bằng), Gương mặt quảng bá (Khánh Linh, Trà My), Gương mặt truyền thông (Kim Trọng).

hanh-trinh-tu-mot-tai-xe-xe-om-cong-nghe-den-chang-mc-dien-trai-cua-phan-giang-da-truyen-cam-hung-den-khan-gia.jpg
truoc-khi-den-voi-guong-mat-truyen-hinh-the-tvface-2025-hoang-tung-da-dan-dat-gan-500-dam-cuoi-lon-nho-khac-nhau.jpg
Phan Giang (trái) và Hoàng Tùng hụt giải quán quân.

Đêm Final Voice trải qua ba chương gồm Dance of the Voice, Beauty of the Voice và Power of the Voice, do nhà báo Huỳnh Tấn Tài dàn dựng. 20 thí sinh đồng diễn mở màn, sau đó chọn ra top 10 vào phần thi “Tiếng nói cuộc đời - đổi thay cuộc sống”.

Top 5 xuất sắc đối thoại cùng phiên bản AI của chính mình, trước khi Top 3 tranh tài ứng xử cùng hội đồng giám khảo.

Hội đồng giám khảo năm nay gồm nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, nhà báo Quỳnh Trâm, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, MC Phạm Thanh, MC Trọng Hiền, chuyên gia đào tạo Chung Tấn Bảo, nhà sản xuất Phan Việt Thắng.

Chương trình còn mang đến tiết mục nghệ thuật Dưới ánh đèn sân khấu (Hoa hậu Võ Lê Quế Anh), Kiếp sau vẫn là người Việt Nam (ca sĩ Thanh Ngọc và MC Quốc Trí) cùng ca khúc chủ đề Cùng bước bên nhau do nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý và nhà báo Quỳnh Trâm thể hiện.

Trạch Dương
#MC đám cưới #tài xế công nghệ #The TVFACE 2025 #Ngô Ngọc Gia Hân #Giải quán quân #Nghề dẫn chương trình #Chương trình truyền hình Việt Nam #Cuộc thi tài năng trẻ #Nghề MC và truyền cảm hứng #Giải thưởng và hoạt động nghệ thuật

Cùng chuyên mục