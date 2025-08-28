Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin mới vụ Psy 'Gangnam Style' bị bắt

Trạch Dương
TPO - Một bác sĩ chỉ trích lời giải thích của Psy, phủ nhận thuật ngữ "ủy quyền nhận thuốc thay bệnh nhân". Hai loại thuốc Psy nhận được cho là thuốc điều trị giấc ngủ, rối loạn lo âu có khả năng gây nghiện, không thể tùy tiện nhận giúp.

Sáng 28/8, thông tin Psy bị bắt gây chú ý khán giả toàn châu Á. Chủ nhân bản hit Gangnam Style bị cáo buộc nhận đơn thuốc hướng thần từ một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc nhưng không trực tiếp thăm khám.

Sau khi bị mở cuộc điều tra, công ty quản lý P Nation của Psy giải thích: "Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và dùng thuốc ngủ theo chỉ định của chuyên gia y tế. Anh ấy dùng thuốc ngủ theo liều lượng được chỉ định dưới sự hướng dẫn của chuyên gia y tế và không có đơn thuốc ủy quyền nào khác".

Trong khi đó, Psy giải thích "việc ủy quyền người khác nhận thuốc ngủ thay là sai lầm và sai sót rõ ràng, xin lỗi vì gây ra lo ngại". Theo Nate, một bác sĩ đã chỉ trích lời giải thích của nam ca sĩ.

Lời giải thích của Psy bị chỉ trích.

"Thuốc hướng thần và thuốc có khả năng gây nghiện là những loại thuốc mà pháp luật không cho phép điều trị, kê đơn từ xa. Có thể phía Psy lách luật bằng cách nhận dịch vụ điều trị từ xa trong nhiều năm, sau đó đưa thuật ngữ kỳ lạ là ủy quyền thay mặt bệnh nhân. Hành vi vi phạm Đạo luật Y tế liên quan thuốc hướng thần, chất gây nghiện bị xử phạt nghiêm khắc. Vì vậy bác sĩ kê đơn thuốc hoặc chất gây nghiện khó tránh khỏi việc bị xử phạt", người này nói.

Theo Yonhap, cảnh sát mở cuộc điều tra sau khi xác nhận Psy (tên thật Park Jae Sang) sử dụng thuốc hướng thần, người quản lý và những người khác đã nhận thay anh.

Cảnh sát phát hiện ra những nghi ngờ do có người tố giác. Cảnh sát đã đột kích bệnh viện để thu thập hồ sơ bệnh án. Luật y tế hiện hành quy định chỉ có giáo sư trực tiếp khám bệnh mới được kê đơn thuốc, bệnh nhân chưa trực tiếp khám bệnh thì không được nhận đơn thuốc.

Xanax và Stilnox - hai loại thuốc được kê đơn cho Psy - là thuốc hướng thần được sử dụng để điều trị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm, có nguy cơ gây nghiện. Việc thăm khám trực tiếp để kê đơn là quy tắc bắt buộc.

Đồn cảnh sát Seodaemun điều tra Giáo sư A . Người này được cho là đã kê đơn thuốc cho Psy nhưng do bên thứ ba nhận giúp. Ông A phủ nhận các cáo buộc và nói rằng: "Tôi đã điều trị cho ông ấy từ xa".

Cảnh sát lên kế hoạch xem xét triệu tập Psy sau khi phân tích hồ sơ y tế thu được thông qua việc khám xét và thu giữ.

Trạch Dương
