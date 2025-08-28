Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Mưa đỏ' vượt 200 tỷ đồng

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chưa đầy một tuần, "Mưa đỏ" cán mốc 200 tỷ đồng. Sắp bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền sớm cán mốc 300 tỷ đồng.

Chiều 28/8, Mưa đỏ cán mốc 200 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu. Trong ngày, phim lấn át suất chiếu, bán hơn 250.000 vé/4.700 suất chiếu, thu hơn 20 tỷ đồng.

Từ đầu tuần, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền giữ phong độ, đều đặn thu khoảng 20 tỷ đồng/ngày dù không phải dịp cuối tuần. Đây là thành tích ấn tượng khi so với bất kỳ bộ phim nào từng ra rạp.

Sáng cùng ngày, Mưa đỏ thu hơn 189 tỷ đồng, vượt doanh thu 172 tỷ đồng của Địa đạo để trở thành phim điện ảnh về lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện đơn vị phòng vé độc lập Box Office Vietnam cho biết Mưa đỏ là phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất không chiếu vào dịp Tết.

Với gần một triệu vé được bán ra và tỷ lệ lấp đầy của phim đạt hơn 44%, Mưa đỏ chứng tỏ sức hút mạnh mẽ. Thời điểm ra mắt phim cũng góp phần tạo nên thành công nhờ được cộng hưởng với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

still002-1.jpg
still033.jpg
still055-1.jpg
Hình ảnh cắt từ phim Mưa đỏ.

Trước đó, Mưa đỏ vượt mốc 100 tỷ đồng sau 3 ngày khởi chiếu. Trong ngày cuối tuần (24/8), phim bán gần 350.000 vé/4.700 suất chiếu toàn quốc, thu hơn 30 tỷ đồng. So với Địa đạo - bộ phim đề tài chiến tranh ra rạp dịp 30/4 - Mưa đỏ có tốc độ bán vé vượt trội. Mưa đỏ đang giữ kỷ lục phim có mức tăng doanh thu phòng vé nhanh nhất (tính riêng dòng phim cảm hứng từ sự kiện lịch sử có thật).

Trong 1-2 tuần tới, khó có bộ phim nào có thể lay chuyển vị thế dẫn đầu phòng vé của Mưa đỏ. Không khó để bộ phim vượt qua mốc 300 tỷ đồng.

Làm giàu với ma 2 có suất chiếu sớm ngày 27/8. Bộ phim có NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần bán 25.708 vé/1.841 suất chiếu, thu 1,9 tỷ đồng trong ngày. Phim đang có tổng doanh thu 5,96 tỷ đồng.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành trượt xuống vị trí thứ ba. Bom tấn từ Nhật Bản giảm mạnh doanh thu và suất chiếu sau khi hai bộ phim Việt gia nhập cuộc đua phim lễ. Trong ngày 28/8, phim bán 9.888 vé/606 suất chiếu, thu 1,1 tỷ đồng. Tổng doanh thu tác phẩm hoạt hình đang là 127,3 tỷ đồng.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, thêm loạt phim Việt ra rạp gồm Phá đám: Sinh nhật mẹ, Cô dâu ma, Có chơi có chịu, Khế ước bán dâu... thêm vào đó là phim ngoại Đom đóm phá đảo cung trăng, Em xinh tinh quái, Quỷ móc ruột...

Trạch Dương
#phim Mưa đỏ #doanh thu phim Việt Nam #chiến tranh cách mạng #phim lịch sử Việt Nam #kỷ lục phòng vé Việt Nam #doanh thu phim 2023 #phim chiến tranh Việt Nam #đạo diễn Đặng Thái Huyền #phim mở màn cao nhất #phim về lịch sử Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục