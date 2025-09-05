Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Thanh Thủy trong vòng vây truyền thông Myanmar

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy nhận nhiều sự quan tâm của khán giả và truyền thông Myanmar khi có mặt tại đây để trao vương miện cho tân Hoa hậu Quốc tế Myanmar.

541787972-1181510444008310-4044591449715883700-n.jpg
541640926-782932388008804-2278750230500850827-n.jpg
Ngày 4/9, Hoa hậu Thanh Thủy đã đáp chuyến bay tới Myanmar để bắt đầu chuyến công tác kéo dài 3 ngày tại đây. Cô được người đẹp Thae Su Nyein - Miss Grand Myanmar 2024 và Myint Myat Moe - Miss Cosmo Myanmar 2025 chào đón ở sân bay.
542582930-782932328008810-6705743347991672541-n.jpg
Ba người đẹp được khán giả và giới truyền thông Myanmar vây quanh ở sân bay. Hoa hậu Thanh Thủy﻿ nhận được nhiều câu hỏi khi lần đầu đến Myanmar. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch cùng khả năng ngoại ngữ trôi chảy.
543165727-782932391342137-5418966705511707917-n.jpg
Trong chuyến công tác lần này, Thanh Thủy﻿ có nhiệm vụ trao vương miện cho đại diện Myanmar tại Hoa hậu Quốc tế 2025. Cô cũng tham gia một số hoạt động giao lưu, từ thiện tại đây. Đây cũng là một trong những chuyến công tác cuối cùng của Thanh Thủy trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11. Hồi đầu tháng 8, Thanh Thủy có chuyến đi lịch sử tới Angola.
543123856-782932324675477-4108507683507388163-n.jpg
541789053-782932431342133-3314586492329289278-n.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy thích thú khi khám phá các món ăn Myanmar. Cô chia sẻ xúc động khi nhận được sự chào đón nhiệt tình từ phía ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế Myanmar.
541298067-783640601271316-1232515306143254064-n.jpg
543419244-783640624604647-4733419730487735212-n.jpg
Chiều 4/9, Hoa hậu Thanh Thủy tham dự buổi họp báo công bố và trao sash cho đại diện Myanmar tại Hoa hậu Quốc tế 2025. Cô diện bộ váy tông màu bạc lệch vai quyến rũ. Người đẹp búi tóc và trang điểm nhẹ nhàng.
543555131-783640767937966-8701122009672617013-n.jpg
542506889-783640677937975-5842812459509930272-n.jpg
Diện mạo của Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan. Trên các diễn đàn sắc đẹp Myanmar, nhiều khán giả dành những bình luận tích cực cho đương kim Hoa hậu Quốc tế.
542490795-783640754604634-8146678489908971459-n.jpg
Thanh Thủy nhận hoa từ Giám đốc quốc gia Myanmar - Htoo Ant Lwin. Anh là nhân vật có sức ảnh hưởng với giới sắc đẹp Myanmar. Hiện Htoo Ant Lwin nắm bản quyền Hoa hậu Quốc tế Myanmar và Hoa hậu Thế giới Myanmar.
541988999-783640674604642-8291698093175003096-n.jpg
Trước đó, Htoo Ant Lwin nắm bản quyền Miss Grand Myanmar. Năm 2024, anh cử người đẹp Thae Su Nyein đại diện Myanmar tham dự Miss Grand International 2024 ở Thái Lan. Chung cuộc, Thae Su Nyein giành ngôi Á hậu 2. Tuy nhiên, cô và Htoo Ant Lwin quyết định từ bỏ danh hiệu. Sau đó, Htoo Ant Lwin cũng từ bỏ bản quyền Miss Grand Myanmar.
541825732-783640634604646-5881967287239594840-n.jpg
542651129-1215928343904416-7442281291095432065-n.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy bên tân Hoa hậu Quốc tế Myanmar - Nana Lee. Cô là đại diện Myanmar tại Hoa hậu Quốc tế 2025 tổ chức ở Nhật Bản. Nana Lee là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2025. Cô cao 1,68 m, có nhan sắc ngọt ngào.
542582466-783640594604650-2937450314620209826-n-7459.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy và Nana Lee trả lời truyền thông Myanmar sau buổi họp báo. Năm ngoái, đại diện Myanmar tại Hoa hậu Quốc tế là người đẹp Khaing Zar Thant nhưng không giành thành tích. Myanmar cũng chưa có nhiều thể hiện ấn tượng ở sân chơi Hoa hậu Quốc tế.
Duy Nam
