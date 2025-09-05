Thanh Thủy trong vòng vây truyền thông Myanmar

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy nhận nhiều sự quan tâm của khán giả và truyền thông Myanmar khi có mặt tại đây để trao vương miện cho tân Hoa hậu Quốc tế Myanmar.
Ngày 4/9, Hoa hậu Thanh Thủy đã đáp chuyến bay tới Myanmar để bắt đầu chuyến công tác kéo dài 3 ngày tại đây. Cô được người đẹp Thae Su Nyein - Miss Grand Myanmar 2024 và Myint Myat Moe - Miss Cosmo Myanmar 2025 chào đón ở sân bay.
Hoa hậu Thanh Thủy thích thú khi khám phá các món ăn Myanmar. Cô chia sẻ xúc động khi nhận được sự chào đón nhiệt tình từ phía ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế Myanmar.
Chiều 4/9, Hoa hậu Thanh Thủy tham dự buổi họp báo công bố và trao sash cho đại diện Myanmar tại Hoa hậu Quốc tế 2025. Cô diện bộ váy tông màu bạc lệch vai quyến rũ. Người đẹp búi tóc và trang điểm nhẹ nhàng.
Diện mạo của Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan. Trên các diễn đàn sắc đẹp Myanmar, nhiều khán giả dành những bình luận tích cực cho đương kim Hoa hậu Quốc tế.
Hoa hậu Thanh Thủy bên tân Hoa hậu Quốc tế Myanmar - Nana Lee. Cô là đại diện Myanmar tại Hoa hậu Quốc tế 2025 tổ chức ở Nhật Bản. Nana Lee là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2025. Cô cao 1,68 m, có nhan sắc ngọt ngào.