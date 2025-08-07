Hoa hậu Thanh Thủy xây giếng nước sạch tại Làng Việt Nam ở Angola

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy cùng các người đẹp quốc tế đã tới thăm Làng Việt Nam ở Angola. Đương kim Hoa hậu Quốc tế đã khởi công dự án xây giếng nước sạch tại đây.

Ngày 5/8, Hoa hậu Thanh Thủy cùng Miss International Angola 2023 - Teresa Sara - đã tới thăm Làng Việt Nam - nơi sinh sống của 17 hộ gia đình và 30 trẻ em Angola.

Trong chuyến đi này, Thanh Thủy đã mang tới đây dự án cộng đồng Nước sạch, đã được cô triển khai tại nhiều tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Hoa hậu Thanh Thủy tới thăm Làng Việt Nam ở Angola.

Có mặt ở Làng Việt Nam, Hoa hậu Thanh Thủy và tổ chức Miss International đã được người dân đón tiếp nồng hậu bằng những tiết mục văn nghệ và phần quà như chuối, khoai, củ quả, tất cả đều do chính tay người dân nơi đây vun trồng.

Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sạch. Phụ nữ trong làng phải đi bộ một quãng đường xa, gánh nước từ những suối nhân tạo do họ tự đào. Vì vậy, Hoa hậu Thanh Thủy đã khởi công xây dựng giếng nước sạch tại ngôi làng này.

Giếng nước được kỳ vọng cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt, mang đến nguồn nước an toàn và bền vững cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, Thanh Thủy cũng trao tặng những phần quà đến từng hộ dân trong làng, thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa yêu thương.

Cô cũng mang theo hạt giống rau và cây trái bản địa Việt Nam để cùng bà con Angola gieo trồng, mở ra hy vọng về tương lai xanh, gắn kết và bền chặt hơn giữa hai nền văn hóa.

“Khoảnh khắc cả làng cùng nhau làm bánh khoai Việt Nam, ca hát, chuyện trò… khiến tôi cảm thấy không còn khoảng cách giữa hai châu lục, hai màu da hay hai dân tộc. Chỉ còn lại sự kết nối bằng những tấm lòng chân thành và những điều tử tế", Thanh Thủy chia sẻ.

Người đẹp cho biết thêm: “Tôi vinh dự khi được đến thăm Angola và cảm nhận sâu sắc sự thân thiện, mến khách của đất nước này. Tôi tin rằng sắc đẹp không chỉ là danh hiệu mà còn là trách nhiệm kết nối những giá trị văn hóa, lịch sử và con người trên khắp thế giới. Tôi hy vọng những điều tốt đẹp nhất từ Việt Nam cũng được lan tỏa ở nơi đây”.

Hoa hậu Thanh Thủy tham gia các hoạt động trồng cây, xây giếng nước sạch ở Angola.

Trước đó, Thanh Thủy đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola, đánh dấu một trong những hoạt động tiêu biểu của Miss International 2024.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và chia sẻ về hành trình lan tỏa giá trị của cuộc thi Miss International, trong đó nhấn mạnh vai trò cầu nối văn hóa, thúc đẩy phát triển bền vững.

Trước khi đến Angola, Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã có hành trình quốc tế dày đặc và ấn tượng. Cô tham gia nhiều sự kiện tại các quốc gia như Nhật Bản, Guatemala, Philippines, Indonesia, Malaysia, Mỹ, Singapore...

Mỗi điểm đến là một cột mốc đáng nhớ, cho thấy định hướng hoạt động rõ ràng, có chiều sâu và mang tính kết nối dài hạn của Huỳnh Thị Thanh Thủy sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024.