Thanh Thủy đón tiếp công chúa Nhật Bản

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy có cơ hội cùng các đại biểu đón tiếp công chúa Tsuguko - thành viên Hoàng gia Nhật Bản khi tham gia sự kiện Triển lãm thế giới EXPO 2025 ở Osaka, Nhật Bản.

Sau chuyến công tác tại Myanmar, Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam tại sự kiện Triển lãm thế giới Osaka EXPO 2025 ở Nhật Bản theo lời mời của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Triển lãm thế giới EXPO là kỳ triển lãm thế giới quy mô lớn, được tổ chức 5 năm một lần, quy tụ 161 quốc gia và 9 tổ chức quốc tế. Sự kiện năm nay diễn ra từ 13/4 đến 13/10 tại đảo Yumeshima, Osaka, với chủ đề Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta.

Hoa hậu Thanh Thủy tham gia các hoạt động tại triển lãm.

Sáng 9/9 đã diễn ra sự kiện đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm giới thiệu bản sắc dân tộc, đồng thời khẳng định khát vọng phát triển của đất nước. Việt Nam tham dự triển lãm năm nay với chủ đề xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm, thể hiện tinh thần hòa nhập và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện trong tà áo dài in hình cờ đỏ sao vàng, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sau đó, cô cũng tham gia đón tiếp công chúa Tsuguko cùng các lãnh đạo, đại biểu Việt Nam tại Nhà Triển lãm Việt Nam thuộc EXPO 2025, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Với diện tích 300 m2, Nhà Triển lãm Việt Nam tái hiện không gian văn hóa đậm bản sắc, đồng thời khẳng định tiềm năng và tinh thần hội nhập của đất nước tại sự kiện quốc tế lớn nhất hành tinh.

Hoa hậu Thanh Thủy đã tham gia diễu hành cổ phục, tạo dấu ấn mạnh mẽ trước đông đảo du khách quốc tế. Thanh Thủy tái hiện hình tượng Công nữ Ngọc Hoa - biểu tượng cho mối giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Hình ảnh này vừa gợi nhắc câu chuyện lịch sử giàu ý nghĩa, vừa lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Hoa hậu Thanh Thủy tham gia diễu hành cổ phục.

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ: “Tôi vinh dự khi được góp mặt tại sự kiện mang tầm vóc quốc tế như Osaka EXPO 2025. Đây không chỉ là nơi chiêm ngưỡng những công nghệ tiên tiến, mà còn là cơ hội để các nền văn hóa giao thoa, cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững hơn. Đặc biệt, khi tôi được khoác lên mình tà áo dài truyền thống, tôi cảm thấy tự hào khi giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu bản sắc, xinh đẹp và hội nhập”.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology cho biết Thanh Thủy là hoa hậu duy nhất góp mặt tại Osaka EXPO 2025. Cô cũng là Hoa hậu Quốc tế thứ hai có vinh dự góp mặt tại Osaka EXPO kể từ sau Hoa hậu Quốc tế 1970 Aurora Pijuan.

Hoa hậu Thanh Thủy vừa trở về từ chuyến công tác tại Myanmar. Trước đó, cô có chuyến đi tới Angola. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Thanh Thủy đã đặt chân tới khoảng 10 quốc gia.

Hoa hậu Thanh Thủy có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ trước hơn 13.000 khán giả tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra ở sân vận động quốc gia Yoyogi, Nhật Bản vào ngày 27/11.