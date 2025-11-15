Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Rosé (BlackPink) lập kỷ lục nhưng bị mỉa mai

Tú Oanh

TPO - Rosé vừa bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân hai kỷ lục Guinness thế giới, đạt được thành tựu mà chưa nghệ sĩ solo Hàn Quốc nào làm được cho đến nay.

Ngày 15/11, AllKpop đưa tin Rosé vừa xác lập thêm 2 kỷ lục Guinness thế giới mới. Cô là nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử được đề cử Thu âm của năm (Record of the Year) và Ca khúc của năm (Song of the Year) tại Grammy - hai trong bốn hạng mục lớn nhất của giải thưởng âm nhạc danh giá của Mỹ.

Trước đó, ngày 7/11, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 68. Bản hit APT. giúp Rosé có 2 đề cử là Ca khúc của năm và Màn trình diễn song ca/ nhóm nhạc pop xuất sắc (với Bruno Mars). Trong khi đó, album solo đầu tay Rosie mang về đề cử Thu âm của năm.

r1.jpg
Rosé có tổng cộng 8 kỷ lục Guinness thế giới.

Với thành tích mới, Rosé cũng trở thành Nghệ sĩ solo Hàn Quốc sở hữu nhiều kỷ lục Guinness thế giới nhất mọi thời đại, vượt qua Jungkook của BTS, nâng tổng số kỷ lục lên tám.

Những kỷ lục Guinness mà Rosé đạt được trước đó gồm: MV Kpop được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ với 41,6 triệu lượt xem (On The Ground), Nghệ sĩ đầu tiên đạt vị trí số 1 trên Billboard Global 200 & Billboard Global Excl. US với tư cách nghệ sĩ solo và thành viên nhóm (On The Ground), Nữ nghệ sĩ Kpop có thứ hạng cao nhất trên Billboard 200 (album Rosie), Nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên lọt top 10 Billboard Radio Songs (APT.), Nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt vị trí số 1 trên Apple Music Global Top 100 (APT.) và Ca khúc Kpop đạt 1 tỷ lượt stream nhanh nhất trên Spotify (APT.).

Ngoài ra, Rosé còn là nghệ sĩ solo châu Á có nhiều kỷ lục Guinness thứ hai trong lịch sử, chỉ đứng sau người bạn cùng nhóm BlackPink là Lisa (9 kỷ lục Guinness).

AllKpop nhận xét những kỷ lục trên ghi nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu và sức tác động của mỹ nhân sinh năm 1997 đối với âm nhạc đương đại.

Trên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ chúc mừng và thi nhau chia sẻ tin tức đáng tự hào của thần tượng.

Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng thành tích của giọng ca 9X chưa thuyết phục. Theo họ, Rosé chỉ dựa hơi Bruno Mars, chứ không thể làm một mình.

Cư dân mạng bình luận: “Hãy cảm ơn Bruno Mars vì cô ấy không thể làm được điều đó một mình”, “Ai cũng biết Bruno là nghệ sĩ yêu thích của Grammy”, “Tất cả là nhờ Bruno từ thiện thôi. Mỗi APT. hát với anh ấy nổi, còn những bài hát khác trong album đều chìm nghỉm”…

Bruno Mars từng 36 lần được đề cử giải Grammy, trong đó có 16 chiến thắng.

r4.jpg
Rosé bị mỉa mai được đề cử Grammy nhờ Bruno Mars.

Trong khi đó, một số người hâm mộ Lisa tỏ ra khó chịu với việc fan riêng của Rosé tung hô thần tượng. Họ tuyên bố người nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness hơn là chủ nhân hit Rockstar, không phải Rosé.

Vài ý kiến khác lại nghi ngờ độ uy tín của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới khi mới đề cử giải thưởng đã được xác nhận lập kỷ lục.

Về vấn đề được đề cử là nhờ Bruno Mars, nhiều người bênh vực Rosé rằng nhiều ngôi sao Kpop khác cũng hợp tác với nghệ sĩ hàng đầu của Mỹ (Lisa thử với loạt tên tuổi lớn như Megan Thee Stallion, Future, Raye, Rosalia và Doja Cat), nhưng không phải ai cũng được công nhận như Rosé. Do đó, gạt bỏ đi tài năng của Rosé là không đúng.

Về việc so sánh với Lisa, khán giả tin rằng đó chỉ là lời lẽ kích động chia rẽ từ một bộ phận fan xấu tính. Họ khẳng định mối quan hệ giữa thành hai viên ít tuổi nhất BlackPink luôn tốt đẹp, không hề ganh ghét, đố kỵ hay hơn thua nhau.

Về phía Kỷ lục Guinness Thế giới, tổ chức luôn được biết đến với chức năng là đánh giá và công nhận những kỷ lục do con người hoặc tự nhiên tạo ra, không giới hạn phạm vi hay lĩnh vực.

r2.jpg
Lisa và Rosé là bạn thân trong nhóm.
r3.jpg
Số lượng kỷ lục do các nghệ sĩ Kpop nắm giữ.
Tú Oanh
#Rosé #BlackPink #kỷ lục Guinness thế giới #Grammy #Lisa #Bruno Mars

Xem thêm

Cùng chuyên mục