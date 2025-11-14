Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Billie Eilish mắng Elon Musk

Tú Oanh

TPO - Billie Eilish gây chú ý khi không tiếc lời sỉ vả Elon Musk, còn yêu cầu ông chi hàng chục tỷ USD mỗi năm để giải quyết các vấn đề cấp bách của thế giới. Tuy nhiên, nhiều khán giả chê cười sự vô lý của nữ ca sĩ Gen Z.

Ngày 13/11, Billie Eilish gây chú ý khi chia sẻ lại loạt slide của My Voice My Choice - tổ chức nữ quyền châu Âu, trong đó thuyết trình về những gì Elon Musk có thể làm cho thế giới khi trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 1.000 tỷ USD.

Theo nội dung bài đăng, Elon Musk có khả năng chấm dứt nạn đói trên thế giới vào năm 2030 nếu ông quyên góp 40 tỷ USD/năm hoặc giải quyết vấn nạn thiếu nước sạch bằng cách bỏ ra 140 tỷ USD cho 7 năm tiếp theo. Người giàu nhất thế giới cũng có khả năng cứu 10.443 loài đang trên đà tuyệt chủng với 1-2 tỷ USD/năm.

Ngoài ra, tổ chức này cũng đưa ra giả thuyết ông chủ Tesla có thể tái thiết Gaza với chi phí 53,2 tỷ USD.

e1-7085.jpg
e2-8033.jpg
Billie Eilish chỉ trích Elon Musk bằng từ ngữ tục tĩu. Ảnh: Getty Images.

Billie Eilish kết thúc loạt slide bằng câu chửi thề tục tĩu: “Đồ thảm hại, yếu hèn, khốn nạn, hèn nhát”.

Không rõ lý do Billie chỉ trích Elon Musk. Động thái của ngôi sao nhạc pop được đưa ra một tuần sau khi doanh nhân sinh năm 1971 giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu mang tính bước ngoặt trước các cổ đông. Theo AP, cuộc bỏ phiếu dự kiến giúp ông sở hữu số lượng cổ phiếu trị giá 1.000 tỷ USD nếu đạt được các mục tiêu hiệu suất kinh doanh đặt ra trong thập kỷ tới.

Vào tháng 10, Forbes xác nhận Elon Musk là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng 465 tỷ USD.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ thắng giải Oscar nhắm vào giới tỷ phú. Trước đó, cô công kích nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, người giàu thứ 6 thế giới, tại lễ trao giải Innovator Awards của tờ Wall Street Journal ngày 29/10 ở New York, Mỹ.

“Chúng ta đang ở trong thời điểm mà thế giới thực sự tồi tệ và u ám. Con người cần sự đồng cảm và giúp đỡ nhiều hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở đất nước chúng ta... Nếu ông là tỷ phú, tại sao ông lại là tỷ phú? Không ghét bỏ gì, những hãy đem tiền của ông cho những người cần đi”, cô phát biểu trên sân khấu.

People đưa tin nhiều khán giả cười và vỗ tay trước gợi ý của Eilish. Mark Zuckerberg cũng góp mặt tại sự kiện nhưng không có phản ứng gì.

e3.jpg
Mark Zuckerberg được cho là không vỗ tay khi Eilish phát biểu. Ảnh: AP

Để tăng thêm tính thuyết phục cho phát ngôn của mình, tại buổi lễ, Eilish quyên góp 11,5 triệu USD thu được từ chuyến lưu diễn Hit Me Hard and Soft cho các tổ chức hoạt động vì môi trường và nạn đói.

Mặc dù vậy, quan điểm của Eilish không nhận được sự ủng hộ từ số đông. Họ thắc mắc nữ ca sĩ lấy tư cách gì để chỉ trích Elon Musk, cũng như việc ông sử dụng tiền của mình như thế nào. Số khác chê cười cô phát ngôn một cách mù mờ, thiếu hiểu biết.

Cư dân mạng bình luận: “Không có ý bênh vực Elon Musk nhưng căn cứ nào cho tuyên bố ông ấy có khả năng chấm dứt nạn đói trên thế giới vào năm 2030 nếu ông ấy quyên góp 40 tỷ USD/năm. Tôi nghĩ số tiền đó có thể tạm đủ để cứu trợ cho người dân các nước đang phát triển, nhưng lại quá ít để giải quyết vấn đề lớn hơn”, “Billie Eilish tốt nhất là cứ tiếp tục làm nghệ sĩ giải trí đi, đừng cố tỏ ra mình có đầu óc”, “Nếu cô ấy đã cho đi 11,5 triệu USD, vậy bao giờ mới đến phần còn lại trong tài sản?”, “Cũng có ngày nghệ sĩ giải trí dạy các tỷ phú tiêu tiền của họ sao?”...

Đại diện của Elon Musk không phản hồi về vụ ồn ào.

#Billie Eilish #Elon Musk #giàu nhất thế giới #Mark Zuckerberg #tỷ phú #nạn đói

