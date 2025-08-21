Nữ nhà văn sinh con thứ 13 cho Elon Musk cầu cứu

TPO - Nữ nhà văn Ashley St. Clair chia sẻ gặp khó khăn trong cuộc sống, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà, vào thời điểm tranh chấp tiền cấp dưỡng nuôi con với tỷ phú Elon Musk.

Ngày 18/8, Ashley St. Clair đăng lên X đoạn video được giới thiệu là tập đầu tiên của podcast mới mang tên Bad Advice. Nội dung video chủ yếu cập nhật tình hình của nữ nhà văn 9X sau nửa năm tuyên bố có con với Elon Musk.

“Sau một năm tự hủy hoại sự nghiệp ngoài ý muốn, nhiều lựa chọn cuộc sống đáng ngờ và thêm khoảng trống không thể giải thích về mặt pháp lý trong hồ sơ LinkedIn (mạng xã hội chuyên nghiệp được thiết kế để kết nối người đi làm, nhà tuyển dụng, công ty và sinh viên), tôi quyết định bắt đầu làm podcast,” Ashley chia sẻ.

Ashley bắt đầu làm podcast để kiếm sống.

Nữ nhà văn cho biết hầu như không còn lựa chọn nào để kiếm thu nhập sau khi tiết lộ chuyện sinh con thứ 13 cho tỷ phú giàu nhất thế giới vào tháng 2/2024. Cô thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà thuê. Đứng trước hai ngã rẽ là làm podcast hoặc tham gia hệ thống đa cấp, cô chọn cái đầu.

“Polymarket (nền tảng thị trường dự đoán dựa trên công nghệ blockchain và tiền điện tử) đề nghị trả cho tôi 10.000 USD để đọc quảng cáo. Vậy nên, mái nhà trên đầu tôi hiện nay là nhờ Polymarket tài trợ", cô nói thêm.

Ashley St. Clair không nhắc đến Elon Musk trong lần xuất hiện mới nhất. Đáng chú ý hơn là đoạn video bị xóa không lâu đó.

Ashley và Elon Musk không phản hồi khi được báo chí quốc tế liên hệ.

Vào tháng 2, Ashley thành tâm điểm chú ý khi tiết lộ bí mật sinh con cho tỷ phú công nghệ sinh năm 1972: "Năm tháng trước, tôi chào đón một em bé ra đời. Elon Musk là cha đứa trẻ. Tôi chưa từng tiết lộ điều này trước đây để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của con, nhưng những ngày gần đây rõ ràng báo lá cải có ý định phanh phui, bất chấp tổn hại nó có thể gây ra".

Một ngày sau đó, Ashley chỉ trích ông chủ Tesla vì từ chối công khai thừa nhận vai trò làm cha với con trai cô, bé Romulus. Cô cho biết trong bài đăng (đã xóa) không thể liên lạc được với Elon Musk, kêu gọi nam doanh nhân lên tiếng.

Cùng tháng, nữ nhà văn đệ đơn kiện Elon Musk lên Tòa án Tối cao Manhattan ở New York, Mỹ, để giành quyền nuôi con. Trong đó, cô yêu cầu Elon Musk xét nghiệm di truyền (ADN) để xác định xem ông có phải cha ruột đứa trẻ hay không.

Sang tháng 3, Ashley cáo buộc tình cũ “giảm đáng kể” tiền cấp dưỡng cho con để trả đũa việc cô lộ chuyện có con. Cô còn nhấn mạnh Musk từng đề nghị đưa cho cô 15 triệu USD để giữ bí mật về đứa trẻ.

Vụ Ashley kiện đòi quyền nuôi con từ Elon Musk chưa có kết quả.

Về phía Elon Musk, ông chưa xác nhận mình là cha của Romulus, nhưng khẳng định đã trả cho Ashley hàng triệu USD.

“Tôi không biết đứa trẻ có phải con mình hay không, nhưng tôi không phản đối việc tìm hiểu. Không cần lệnh của tòa. Dù chưa biết chắc chắn, tôi đưa cho Ashley 2,5 triệu USD và đang gửi cho cô ấy 500.000 USD/năm", Musk nói.