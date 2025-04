Số tiền Elon Musk chu cấp cho con thứ 13

TPO - Elon Musk đã lên tiếng phản bác sau khi nữ nhà văn Ashley St. Clair cáo buộc ông cắt giảm tiền cấp dưỡng cho con chung của hai người.

Ngày 31/3 (giờ địa phương), Elon Musk lần đầu lên tiếng về vụ lùm xùm có con thứ 13 với nữ nhà văn kém 28 tuổi Ashley St. Clair.

Ông viết trên X: “Tôi không biết đứa trẻ có phải của tôi hay không, nhưng tôi không phản đối việc tìm hiểu sự thật. Không cần lệnh của tòa án. Mặc dù không biết chắc chắn, tôi đã đưa cho Ashley 2,5 triệu USD và gửi cho cô ấy thêm 500.000 USD/năm”.

Không lâu sau đó, Ashley để lại bình luận phản bác tỷ phú giàu nhất thế giới. Cô tuyên bố Elon đã từ chối yêu cầu xác nhận quan hệ cha con thông qua xét nghiệm ADN trước khi đứa trẻ chào đời.

Ashley cũng đính chính Elon không gửi tiền cho cô, mà đó là tiền chu cấp cho con hai người. Tuy nhiên, theo người đẹp sinh năm 1999, Elon đã rút phần lớn số tiền đó để “duy trì quyền kiểm soát và trừng phạt tôi vì không phục tùng”.

“Thực ra, anh chỉ đang trừng phạt con trai mình thôi. Thật trớ trêu khi nỗ lực cuối cùng của anh tại tòa là cố gắng bịt miệng tôi, trong khi anh sử dụng một kênh truyền thông xã hội do chính mình sở hữu để phát tán những thông điệp xúc phạm tôi và con của chúng ta cho toàn thế giới. Tất cả đều do tính kiểm soát của anh và mọi người đều thấy điều đó. Nước Mỹ cần anh trưởng thành, đồ đàn ông trẻ con bướng bỉnh ạ”, nữ nhà văn chỉ trích tình cũ.

Lý do Elon Musk phá vỡ sự im lặng, sau gần 2 tháng kể từ khi người con thứ 13 được công khai, liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh Ashley bán chiếc xe Tesla lan truyền trên mạng xã hội vào cùng ngày.

Trong video, khi được cánh săn ảnh hỏi lý do bán xe điện trị giá 100.000 USD, nữ nhà văn đáp: “Tôi bán nó vì tôi cần bù đắp khoản cắt giảm 60% mà Elon trích vào tiền cấp dưỡng nuôi con trai chúng tôi”.

Ashley còn đồng ý với nhận định ông chủ Tesla làm vậy để trả thù cô vì lên tiếng vạch trần ông với thế giới.

Động thái mới nhất của Elon và Ashley gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra không tin việc Elon không chắc chắn về đứa con nhưng vẫn chu cấp tiền bạc cho Ashley. Theo họ, một doanh nhân như Elon, không bao giờ có chuyện vung tiền mà không có lý do.

Bên cạnh đó, những người khác chỉ trích Ashley tham tiền, cố bày trò để kiếm chác được nhiều hơn từ tỷ phú giàu nhất thế giới.

Ashley tuyên bố sinh con cho Elon Musk vào đúng ngày Valentine (14/2). Vào thời điểm đó, cô cho biết đứa trẻ chào đời tháng 10/2024.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với New York Post một ngày sau đó, Ashley chia sẻ chuyện tình cảm với tỷ phú sinh năm 1971 nảy nở từ năm 2023. Khi có thai, nữ nhà văn được yêu cầu giữ im lặng, không được phép tiết lộ cha đứa trẻ là Elon Musk. Theo Ashley, cô vốn không có ý định công khai, nhưng do bị một tờ báo lá cải (từ chối nêu tên) theo dõi mình, cô buộc phải bước ra ánh sáng để bảo vệ sự an toàn cho con mình.

Khoảng một tuần sau, Ashley đệ đơn kiện Elon Musk lên Tòa án Tối cao Manhattan ở New York, Mỹ. Cô yêu cầu tòa ra ra lệnh cho Elon xét nghiệm di truyền (ADN) để xác định xem ông có phải cha ruột đứa trẻ hay không, sau đó là đòi quyền nuôi con.

Đến 20/3, nhóm pháp lý của Ashely nói với People người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ trả đũa về mặt tài chính đối với con trai khi đơn phương cắt giảm đáng kể hỗ trợ tài chính cho đứa trẻ.

Suốt quá trình đó, Elon Musk không bình luận gì về các cáo buộc của Ashley, nhưng có động thái ám chỉ người đẹp 9X giăng bẫy ông.