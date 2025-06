Nữ hoàng nhạc pop Nhật Bản lên tiếng về thông tin có con với Elon Musk

TPO - Nữ ca sĩ Hamasaki Ayumi đã có phát ngôn chính thức liên quan đến nghi vấn sinh con cho tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk.

Ngày 30/5, trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, Ashley St. Clair, nữ nhà văn tự nhận sinh con thứ 13 cho Elon Musk, đưa ra tuyên bố chấn động về tỷ phú giàu nhất thế giới.

Người đẹp 9X cho biết ông chủ Tesla khoe khoang có con trên khắp thế giới, bao gồm một em bé với ngôi sao nhạc pop Nhật Bản.

Theo Ashley, Elon Musk cho biết sẵn sàng hiến tinh trùng cho bất kỳ ai muốn có con.

Nữ nhà văn nói thêm Elon Musk tỏ ra quan ngại về tình trạng tỷ lệ sinh sụt giảm, còn xem việc giúp phụ nữ sinh con là sứ mệnh và lòng tốt của ông.

Ashley không nói rõ danh tính ngôi sao Nhật Bản được cho là sinh con cho Elon Musk. Điều này gây ra nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Cái tên được réo gọi nhiều nhất là Hamasaki Ayumi, giọng ca được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc pop” của Nhật Bản.

Hamasaki từng kết hôn 2 lần, đều với đàn ông phương Tây. Cô là mẹ của hai đứa trẻ, nhưng không công khai danh tính cha.

Sự trùng hợp này khiến đông đảo cư dân mạng đinh ninh cô có liên quan đến tỷ phú sinh năm 1971.

Giữa ồn ào, người đẹp 47 tuổi lên tiếng bác bỏ: “Cha của con tôi không phải là Elon Musk”.

Ayumi cho biết hiểu được lý do vì sao cư dân mạng lại liên tưởng đến cô, ngay cả mẹ cô cũng phải thừa nhận điều đó.

“Nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ nói, ‘Không phải là Ayu sao?’. Nhưng khác nhau là khác nhau… Tôi phủ nhận tin đồn vì tôi không muốn con mình tìm kiếm xuất thân của nó trên Google vào một ngày nào đó”, cô bày tỏ.

Hamasaki Ayumi sinh năm 1978, là ca/nhạc sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Nhật Bản. Người hâm mộ thường gọi cô là Ayu. Bên cạnh đó, cô cũng sử dụng nghệ danh CREA khi sáng tác nhạc.

Cô bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí Nhật Bản từ năm 1993. Ban đầu, cô làm người mẫu và diễn viên, nhưng không gặt hái được nhiều thành công. Về sau, cô được định hướng chuyển sang làm ca sĩ.

Hai đĩa đơn đầu tiên Poker Face và You (1998) giúp Ayumi được khán giả nhớ mặt. Một năm sau, cô phát hành album đầu tay A Song for XX. Nó không chỉ chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon (được ví như Billboard của Nhật Bản) trong nhiều tuần, còn được hơn 548.000 bản. Danh tiếng của Ayumi lên như diều gặp gió từ đó.

Trong vai trò ca/nhạc sĩ, Ayumi luôn giữ vị trí cao nhất trong các bảng xếp hạng và danh sách các nữ ca sĩ có doanh thu cao nhất ở xứ Phù Tang. Giai đoạn 1999-2008, vào mỗi năm, cô có ít nhất một đĩa đơn đứng vị trí top đầu trong các bảng xếp hạng. Ayumi cũng là nữ ca sĩ đầu tiên có 8 album ca nhạc bán chạy nhất đứng hàng đầu trên bảng xếp hạng Oricon. Vì lý do đó, cô được fan ca tụng là nữ hoàng nhạc pop Nhật Bản.

Ca khúc Depend on you của Ayumi được khán giả trẻ Việt Nam biết đến với phiên bản lời Việt mang tên Ban mai tình yêu do Mỹ Tâm trình bày.

Ở tuổi 47, Ayumi trẻ trung thách thức thời gian và vẫn nhiệt huyết với nghề. Cô có hơn 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram.

Ayumi đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á có tên là Asia Tour 2025 I am Ayu - ep.II.