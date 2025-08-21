Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Pháp kiện nữ nhà văn

Tú Oanh

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte đang theo đuổi vụ kiện chống lại nhà bình luận kiêm tác giả Mỹ Candace Owens. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, chính trị gia sinh năm 1977 chỉ trích Owens vì lan truyền thông tin sai lệch.

Tổng thống Pháp lên tiếng

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Paris Match vào ngày 19/8, ông Emmanuel Macron đưa ra bình luận công khai đầu tiên về vụ kiện chống lại Candace Owens về tội phỉ báng.

Tổng thống Pháp chỉ trích Owens là kẻ nói dối, lan truyền thông tin sai lệch rằng vợ ông, bà Brigitte, sinh ra là nam giới. Theo chính trị gia 48 tuổi, tác giả Mỹ bịa đặt những lời nói dối đê tiện với mục đích gây hại, phục vụ hệ tư tưởng lệch lạc.

a2.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích người lan truyền tin đồn thất thiệt về vợ ông. Ảnh: Reuters.

Ông Macron nhấn mạnh đã từ chối lời khuyên của phụ tá về việc bỏ qua vấn đề này, thay vào đó quyết định theo đuổi vụ kiện đến cùng để bảo vệ danh dự của ông.

“Họ đang nói về danh tính của Đệ nhất phu nhân Pháp, của một người vợ, người mẹ và người bà. Đó là vấn đề bảo vệ danh dự của tôi”, ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết buộc phải có hành động pháp lý bởi Owens có tầm ảnh hưởng đáng kể tại Mỹ. Ông tuyên bố: “Vụ việc trở thành vấn đề lớn ở Mỹ đến mức chúng tôi phải có phản ứng. Điểm mấu chốt ở đây là sự thật phải được tôn trọng”.

Candace Owens nhanh chóng phản pháo trên podcast của mình vào ngày 20/8. Nữ tác giả chế giễu Tổng thống Pháp “nhỏ nhen” và “hèn nhát” vì không gọi thẳng tên cô trong cuộc phỏng vấn.

“Ông ta không chịu gọi tên tôi! Tôi thấy mình như Destiny's Child vậy! Ông ta hành động hơi mờ ám… Macron, gọi tên tôi đi!”, Owens tỏ thái độ khiêu khích.

Vụ kiện chưa từng có

Sự tức giận của ông bà Macron về Candace Owens nổ ra sau khi nữ bình luận chính trị sản xuất loạt podcast gồm tám phần có tựa đề Becoming Brigitte (Trở thành Brigitte), bắt đầu từ cuối tháng 1. Nội dung là những thuyết âm mưu hoang đường về đôi vợ chồng lãnh đạo Pháp và mối quan hệ của họ. Một trong số đó là thông tin bà Brigitte sinh ra là đàn ông, còn đánh cắp danh tính của anh trai bà là Jean-Michel Trogneux trước khi chuyển giới.

Owens thậm chí tuyên bố đánh cược toàn bộ sự nghiệp của mình vào sự thật rằng Brigitte Macron không phải phụ nữ về mặt sinh học.

a3.jpg
Candace Owens làm cả series podcast để lan truyền tin đồn bà Brigitte không phải là phụ nữ đích thực. Ảnh: Getty Images.

Vào tháng 7, Tổng thống Macron và vợ đệ đơn kiện Owens vì nữ tác giả liên tục tuyên bố rằng Đệ nhất phu nhân Pháp là người chuyển giới. Đây là trường hợp hiếm hoi nguyên thủ quốc gia nước ngoài kiện nhân vật truyền thông Mỹ về tội phỉ báng.

Đơn kiện dài 219 trang được gửi lên Tòa án cấp cao Delaware (Mỹ), trong đó cáo buộc cáo buộc Owens lợi dụng lời tuyên bố rằng Brigitte Macron "thực chất là một người đàn ông" để quảng bá cho nền tảng riêng, gây tiếng vang và kiếm tiền. Đơn kiện cho rằng với hành động đó, Owens ủng hộ, lặp lại và công bố loạt lời nói dối vô căn cứ và tai hại về gia đình Macron trên podcast cùng tên của bà.

“Những tuyên bố đó rõ ràng là sai sự thật. Owens biết chúng sai khi công bố chúng. Tuy nhiên, bà ấy vẫn làm điều đó. Lý do rất rõ ràng: không phải theo đuổi sự thật, mà là theo đuổi danh tiếng... Owens mổ xẻ ngoại hình, hôn nhân, bạn bè, gia đình và cả lịch sử cá nhân của họ, rồi bóp méo tất cả thành câu chuyện kỳ quái được thiết kế để kích động và hạ bệ. Kết quả là nạn bắt nạt không ngừng nghỉ trên phạm vi toàn thế giới”, trích đơn kiện.

Ông Macron từng nhiều lần chỉ trích thuyết âm mưu về giới tính của vợ, nhưng đây là lần đầu tiên ông tự mình thực hiện hành động pháp lý chống lại người lan truyền thuyết âm mưu đó.

Cuộc chiến dai dẳng

a1.jpg
Vợ chồng Tổng thống Pháp. Ảnh: Getty Images.

Đây không phải lần ông bà Macron dấn thân vào vụ kiện liên quan đến tin đồn Đệ nhất phu nhân Pháp là người chuyển giới.

Năm 2024, Đệ nhất phu nhân Pháp đệ đơn kiện 2 phụ nữ Pháp Amandine Roy và Natacha Rey về tội phỉ báng, với tổng cộng 18 cáo buộc.

Theo Daily Mail, vào tháng 12/2021, hai phụ nữ trên đăng tải video dài hơn 4 giờ, trong đó đưa ra nhiều cáo buộc nặng nề đối với phu nhân của người đứng đầu nước Pháp. Trong video, họ đưa ra nhiều thuyết âm mưu về bà Brigitte.

Đoạn video được tung ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022. Luật sư của bà Brigitte gọi đây là âm mưu có chủ đích, nhằm hủy hoại danh dự cá nhân và gây tác động đến chính trị.

Trong phiên sơ thẩm vào tháng 9/2024, tòa tuyên án có tội đối với hai bị đơn. Amandine Roy và Natacha Rey không chấp nhận bản án này, quyết định kháng cáo.

Ngày 10/7, tòa phúc thẩm Paris tuyên trắng án cho hai phụ nữ tung tin thất thiệt. Tất cả 18 nội dung cáo buộc họ đều bị bác bỏ. Tòa kết luận đó là “ý kiến thiện chí” và những lời nhắm vào Đệ nhất phu nhân Pháp vốn xuất hiện từ lâu, không phải do Roy và Rey tự bịa ra.

Tú Oanh
