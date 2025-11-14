Cảnh tượng hỗn loạn tại buổi ra mắt phim

TPO - Ariana Grande bị người hâm mộ nam đột ngột tấn công khiến buổi ra mắt phim “Wicked: For Good” ở Singapore trở nên hỗn loạn.

Một tình huống không hay đã xảy ra tại buổi ra mắt phim Wicked: For Good trong công viên giải trí Universal Studios ở Singapore vào ngày 13/11, với sự tham gia của dàn diễn viên chính là Ariana Grande, Cynthia Erivo và Dương Tử Quỳnh...

Ariana Grande bị quấy rối trên thảm vàng. Nguồn: IG.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy khi các nghệ sĩ đang bước đi trên thảm vàng trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ, một người đàn ông trẻ bất ngờ trèo qua rào chắn, chạy qua nhiếp ảnh gia và lao về phía Ariana Grande. Người này sau đó vòng tay ôm vai nữ ca sĩ sinh năm 1993 và nhảy lên nhảy xuống để thể hiện sự phấn khích.

Ngược lại, giọng ca Side to Side co rúm người hoảng sợ. Dương Tử Quỳnh đứng bên cạnh cũng kinh hoàng không kém, dẫu vậy bà vẫn nắm chặt tay bạn diễn trẻ tuổi.

Erivo là người phản ứng nhanh nhất, trước cả lực lượng an ninh. Cô xông vào bảo vệ Ariana, đồng thời cố gắng đẩy gã fan cuồng ra xa. Cuối cùng, người đàn ông lạ mặt bị dàn vệ sĩ áp giải đi chỗ khác. Ariana nhanh chóng trở lại với hoạt động nhưng chưa thực sự định thần. Cô nắm chặt tay hai đàn chị suốt đoạn đường sau đó.

Vụ hỗn loạn trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Mọi người chỉ trích hành vi quá khích của gã fan cuồng, nhận định đó là tình huống nguy hiểm vì kẻ đó có thể mang theo vũ khí và gây ra bi kịch.

Họ cũng khen ngợi Erivo phản xạ nhanh trước tình huống bất ngờ. Có người gợi ý Ariana nên thuê Erivo làm vệ sĩ riêng vì nữ diễn viên 38 tuổi còn chuyên nghiệp hơn đội ngũ an ninh lúc đó.

Kẻ phá đám bị vệ sĩ khống chế, còn Ariana bước tiếp trong hoang mang.

Danh tính kẻ “tấn công” nhanh chóng được tìm ra. Y tên là Johnson Wen (25 tuổi), là người sáng tạo nội dung mới nổi đến từ Australia, có biệt danh là "Pyjama Man" trên Instagram.

Johnson Wen gây chú ý với những đoạn video đột nhập vào các buổi hòa nhạc và sự kiện giải trí, rồi tìm cách tiếp cận các ngôi sao cho đến khi bị lực lượng an ninh xử lý.

Vào tháng 6, Wen phục kích Katy Perry trên sân khấu ở Sydney (Australia). Wen bị bắt với hai tội danh là xâm nhập vào đất có hàng rào và cản trở người khác thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Y được tại ngoại có điều kiện và phải hầu tòa vào 23/6. Không rõ Wen có bị xử phạt không, nhưng y bị cấm vào Khu vực Công viên Olympic Sydney trong sáu tháng.

Vào thời điểm đó, Wen chia sẻ với 9News làm điều đó vì vui và thích cảm giác phấn khích khi được lên sân khấu biểu diễn cùng ngôi sao.

"Tôi nói, 'cho tôi lên sân khấu với cô', rồi cô ấy (Katy Perry) hoảng hốt vì nhận ra tôi không phải là người biểu diễn. Tôi định thực hiện thêm vài động tác Fortnite (trò chơi điện tử chiến đấu) nữa nhưng an ninh đến quá nhanh", Wen nói.

Y cũng bị kéo ra khỏi sân khấu buổi hòa nhạc của The Chainsmokers ở cùng thành phố vào tháng 7. Tiếp đó là phá hỏng buổi hòa nhạc của The Weeknd ở Melbourne (Australia) vào tháng 8.

Không dừng lại ở đó, Johnson Wen còn được biết đến với việc chạy khắp các sân vận động trong các sự kiện thể thao lớn.

Theo Daily Mail, Wen khiến trận chung kết Olympic chạy 100m tại Paris (Pháp) vào năm 2024 bị gián đoạn khi nhảy qua rào chắn. Điều tương tự cũng xảy ra tại Giải vô địch Cricket thế giới năm 2023.

Cùng năm đó, kẻ phá đám này cố gắng chạy băng qua sân tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA, nhưng lại vấp phải chân mình và ngay lập tức bị áp giải ra ngoài.

Wen tỏ ra tự hào về hành vi của mình, tự gọi bản thân là “kẻ xâm lược” trực tuyến và “kẻ phá đám bị ghét nhất".

Wen có tài khoản GoFundMe được liên kết với Instagram cá nhân để kêu gọi cư dân mạng tài trợ cho những chuyến đi gây rối của mình.

Sau khi khiến Ariana hoảng sợ, Wen khoe “chiến tích” trên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: “Gửi Ariana Grande, cảm ơn em đã cho anh được nhảy trên thảm vàng cùng em”.

Trên Instagram Story, Wen chia sẻ niềm vui được gặp Ariana, đồng thời tiết lộ được thả tự do ngay sau khi bị bắt.

Thái độ này khiến cộng đồng mạng thêm phần giận dữ. Họ yêu cầu Wen ngừng ngay những hành vi quấy rối. Nhiều người cũng thắc mắc vì sao Wen vẫn yên ổn sau khi thực hiện hàng loạt màn phá hoại. Họ kêu gọi nhà chức trách xử lý nghiêm khắc đối tượng này để tránh những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Đại diện của Grande và Erivo chưa bình luận gì về sự việc.