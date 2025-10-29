Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Từ Hy Viên tro cốt bị phân thành 7

Minh Vũ

TPO - Từ Hy Viên qua đời từ tháng Hai nhưng đến nay những ồn ào xung quanh gia đình nữ diễn viên vẫn chưa ngừng lại.

Ngày 29/10, trang QQ đưa tin mới đây nữ ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ, bạn thân của diễn viên quá cố Từ Hy Viên (Đại S) đã xuất hiện với một chiếc vòng đặc biệt có gắn trái tim màu đen khá giống với Từ Hy Đệ (Tiểu S). Trước đó, Từ Hy Đệ cho biết chiếc vòng chứa một phần tro cốt của chị gái, cô giữ lại để làm kỷ niệm và luôn nhớ về người chị thân thiết.

Tuy nhiên, khi Phạm Vỹ Kỳ cũng đeo chiếc vòng giống Từ Hy Đệ đã làm nảy sinh tranh cãi. Theo truyền thông Đài Loan, tro cốt của Từ Hy Viên bị chồng là DJ Koo (Koo Jun Yup) chia làm 7 phần nhỏ, gửi cho các bạn trong nhóm "Thất tiên nữ Đài Loan" bao gồm em gái Từ Hy Đệ và ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ, Phạm Hiểu Huyên, Ngô Bội Từ, A Nhã, chị gái Từ Hy Viên là Từ Hy Nhàn. Thậm chí, có thông tin DJ Koo muốn làm thêm các phần khác để mẹ Đại S và hai con Uông Hy Nguyệt, Uông Hy Lâm đeo nhằm tưởng nhớ nữ diễn viên.

tu-hy-vien1.jpg
Tiểu S khẳng định đeo vòng có chứa tro cốt của Đại S.
tu-hy-vien6a.jpg
Phạm Vỹ Kỳ là bạn thân của Từ Hy Viên cũng đeo vòng cổ tương tự.

Thông tin trên gây ra nhiều tranh cãi, những người yêu mến Từ Hy Viên chỉ trích DJ Koo không tôn trọng di hài của cô. Nhiều người bình luận việc Từ Hy Đệ đeo tro cốt chị gái có thể thông cảm vì cả hai là chị em. Tuy nhiên, việc phân chia tro cốt nữ diễn viên quá cố thành nhiều phần cho những người khác có thể mang ý xúc phạm không tôn trọng người đã qua đời.

Trước đó, Từ Hy Đệ cũng xác nhận đeo vòng có chứa tro cốt chị gái tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60: "Chị ấy cũng đến đây tối nay. Tôi đang đeo trên người phần tro cốt của chị. Cảm ơn chị đã phù hộ cho em". Không chỉ vậy, Hy Đệ còn xăm chữ “Viên” - tên thật của Đại S - ở sau gáy, như một cách ghi dấu tình chị em khắc cốt ghi tâm. Hình xăm này do Phạm Hiểu Huyên thực hiện giúp cô.

Từ Hy Viên qua đời ngày 2/2 trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản, do biến chứng viêm phổi sau khi nhiễm cúm, hưởng dương 48 tuổi. Gia đình đã tiến hành hỏa táng tại Nhật, rồi đưa tro cốt về Đài Loan (Trung Quốc) yên nghỉ.

tu-hy-vin18a.jpg
DJ Koo phân chia tro cốt của Từ Hy Viên thành nhiều phần gây phẫn nộ.

Sau đó, mẹ chồng Trương Lan còn lợi dụng danh tiếng Từ Hy Viên, đưa nhiều thông tin sai lệch khiến DJ Koo và mẹ cô, bà Hoàng Xuân Mai phải ủy quyền theo đúng thủ tục công chứng để đại diện vụ kiện Trương Lan và Douyin tại Bắc Kinh.

Minh Vũ
#Từ Hy Viên qua đời #Từ Hy Viên #Đại S #Từ Hy Đệ #Tiểu S #DJ Koo #sao Đài Loan

