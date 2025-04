Bạch Tuyết đáng xấu hổ

TPO - Sau khi trở thành bộ phim chiếu rạp doanh thu mở màn cao nhất năm, “A Minecraft Movie” tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Trong khi đó, "Snow White" giành được danh hiệu đáng xấu hổ là phim người đóng của Disney ế khách nhất.

Kỷ lục phòng vé mới

Ngày 13/4, Variety đưa tin sang tuần thứ hai công chiếu, A Minecraft Movie giữ vững ngôi vương phòng vé ở Bắc Mỹ. Số tiền mà tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử này mang về trong tuần thứ hai là 80 triệu USD.

So với mức kỷ lục 162,7 triệu USD khi ra mắt, doanh số bán vé của A Minecraft Movie giảm 50%. Theo đánh giá, mức giảm này khá thấp so với một tác phẩm tạo ra cú nổ phòng vé ngay từ khi mới phát hành. Nó cho thấy A Minecraft Movie có đủ sức bền để duy trì nhiệt độ tại rạp chiếu phim.

Tính đến 13/4, bộ phim hợp tác giữa Warner Bros. và Legendary thu về tổng cộng 281 triệu USD ở thị trường nội địa và 550 triệu USD trên toàn cầu.

Như vậy, sau 10 ngày ra rạp, A Minecraft Movie giành được danh hiệu phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2025. Nắm giữ kỷ lục trước đó là Captain America: Brave New World với 199 triệu USD ở Bắc Mỹ và 410 triệu USD trên toàn cầu.

Trước đó, A Minecraft Movie cũng lập kỷ lục là tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất năm và phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại.

Sau quý I đầy tệ hại của năm 2025, A Minecraft Movie mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà điều hành rạp chiếu phim của Mỹ.

Trước ngày 4/4, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ thấp hơn gần 11% so với năm 2024 và thấp hơn 40% so với năm 2019 (trước đại dịch COVID-19). Giờ đây, khoảng cách được thu hẹp xuống còn 0,5% so với năm 2024 và thấp hơn 31% so với năm 2019.

Hollywood hy vọng đây là tín hiệu cho sự phục hồi của phòng vé trong giai đoạn khủng hoảng này. Những tác phẩm gánh vác trọng trách tiếp theo là Sinners của Ryan Coogler, Thunderbolts của Marvel, Mission: Impossible - The Final Reckoning của Tom Cruise và Lilo & Stitch của Disney.

A Minecraft Movie không có đối thủ

Trước khi mùa cao điểm phim hè bắt đầu, A Minecraft Movie không có đối thủ tại rạp chiếu phim.

Tác phẩm về thế giới lập phương bỏ xa cái tên ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ba ngày cuối tuần 11-13/4. Cụ thể, The King of Kings kiếm được 19 triệu USD từ 3.200 rạp chiếu phim. Dù không thể so với ngôi vương phòng vé, đây là khởi đầu mạnh mẽ cho một bộ phim mới ra mắt, lại còn là phim hoạt hình.

The King of Kings mang chủ đề gia đình, theo chân Charles Dickens, tác giả trẻ kể lại tiểu sử của Chúa Jesus Christ.

Trong khi giới phê bình có ý kiến trái chiều về cốt truyện (đạt 63% trên Rotten Tomatoes), khán giả lại đón nhận tích cực, thể hiện bằng điểm A+ hiếm hoi trong cuộc thăm dò ý kiến sau khi ra rạp của CinemaScore.

Công ty phân phối Angel Studios tạo hiệu ứng tốt bằng sáng kiến "Kids Go Free" - một người lớn mua vé được tặng kèm suất chiếu miễn phí cho trẻ em.

“Điểm số cho The King of Kings nói lên tất cả. Nó là một trong 128 phim đạt điểm A+ trên CinemaScore. Nhu cầu của các gia đình là có phim chất lượng để cùng nhau xem tại rạp. Thành tích cuối tuần phản ánh những gì khán giả khao khát”, Brandon Purdie, giám đốc phân phối rạp chiếu toàn cầu của Angel Studio, cho biết.

Ở vị trí thứ ba cũng là bộ phim mới, The Amateur của Disney và 20th Century. Phim thu về 15 triệu USD từ 3.400 rạp chiếu ở Mỹ và Canada. Tại phòng vé quốc tế, tác phẩm có Rami Malek đóng chính kiếm được thêm 17,2 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 32,2 triệu USD.

Con số ban đầu này nằm ở mức cao hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, phim cần có sức bền để vượt qua được khoản kinh phí sản xuất 60 triệu USD. Khán giả chấm “B+” trên CinemaScore, không hề tệ để phim có thể duy trì sức hút.

Trong The Amateur, Malek vào vai một nhà phân tích của CIA truy lùng những kẻ giết người đằng sau vụ tấn công khủng bố cướp đi sinh mạng của vợ anh.

Bạch Tuyết lao dốc

Warfare của A24 ra mắt ở vị trí thứ 4 với 8,3 triệu USD từ 2.670 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Tác phẩm có kinh phí 20 triệu USD này được đạo diễn bởi nhà làm phim Civil War Alex Garland và cựu chiến binh Chiến tranh Iraq Ray Mendoza. Dựa trên những trải nghiệm của Mendoza với tư cách là cựu lính SEAL (Nhóm triển khai chiến tranh đặc biệt Hải quân Mỹ), phim kể về một trung đội lính di chuyển trên lãnh thổ quân nổi dậy.

Dù thứ hạng chưa cao, Warfare được cả khán giả và giới phê bình đánh giá cao, đạt điểm “A-“ trên CinemaScore và 93% trên Rotten Tomatoes.

Một tuần trước khi Warfare công chiếu, vị trí thứ 4 doanh thu phòng vé là của Snow White (Bạch Tuyết). Tuy nhiên, bom tấn 270 triệu USD này không những không trụ hạng được, mà tụt dốc không phanh. Phim bị đá ra khỏi top 5, xuống hạng 8 trong tuần thứ tư phát hành, chỉ thu về 2,8 triệu USD từ 2.540 địa điểm ở Bắc Mỹ.

Tính đến ngày 13/4, bản chuyển thể truyện cổ tích Grimm thu về tổng cộng 81,9 triệu USD ở thị trường nội địa và 181 triệu USD trên toàn cầu. Snow White vượt qua Dumbo để trở thành bộ phim live-action (người đóng) có doanh thu thấp nhất của Disney. Năm 2019, Dumbo kiếm được 114 triệu USD ở Bắc Mỹ và 353 triệu USD trên toàn thế giới. Dù chưa rời rạp, Snow White khó lòng cứu vãn tình hình.

Chốt top 5 là phim kinh dị Drop của Universal và Blumhouse. Phim mở màn với 7,7 triệu USD từ 3.085 rạp chiếu phim Bắc Mỹ. Ở thị trường quốc tế, phim không thành công khi chỉ kiếm được 2 triệu USD từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây không phải khởi đầu ấn tượng đối với Drop. Điều an ủi là kinh phí sản xuất chỉ 11 triệu USD, không cần quá lo lắng về vấn đề hòa vốn.

Drop do Christopher Landon đạo diễn, kể về góa phụ Violet (Meghann Fahy) nhận được tin nhắn bí ẩn trong lúc hẹn hò lần đầu với người đàn ông tên là Henry (Brandon Sklenar). Nội dung tin nhắn yêu cầu Violet giết Henry nếu không con trai và em gái cô sẽ mất mạng.

Phim được giới chuyên môn đánh giá tích cực (83% trên Rotten Tomatoes) nhưng phản ứng của khán giả chỉ ở mức trung bình (điểm “B” trên CinemaScore).