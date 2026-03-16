Phim có Mạnh Trường nhàm chán

Bộ phim Bước chân vào đời kể về cuộc sống của ba chị em Thương (Quỳnh Kool), Trang (Ngọc Thủy) và Minh (Sơn Tùng) trước những cám dỗ của cuộc đời. Trong đó, Thương là chị cả, phải gánh vác trách nhiệm lo toan cho các em sau khi cha mẹ qua đời.

Thương có tính cách hiền lành khiêm tốn nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và tự tôn. Cô từng vì tự ti về xuất thân bối cảnh gia đình mà không muốn phát triển tình cảm với chàng thiếu gia Quân (Huỳnh Anh). Tuy nhiên, sau quá trình Quân nhiệt tình theo đuổi, Thương đã nhận lời làm bạn gái anh.

Thương (Quỳnh Kool) yêu chàng thiếu gia nhà giàu tốt tính, nhưng mẹ anh không chấp nhận.

Cũng từ đây, Thương phải đối mặt với bà Dung (Quách Thu Phương đóng) là mẹ Quân vốn không hài lòng vì Thương gia cảnh nghèo khó, lại đi hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện. Với bà, Thương không xứng đáng với cậu quý tử của mình. Bà Dung muốn chọn Linh, là cô gái có sự nghiệp thành công, ngoại hình xinh đẹp làm con dâu.

Chính vì vậy, trong tập 10, khi Quân đưa Thương về nhà để chúc mừng sinh nhật mẹ, bà Dung cũng mời Linh tham gia. Bà nhiệt tình với Linh, để bày tỏ thái độ lạnh nhạt, ngầm phản đối với Thương.

Thương bị bà Dung lạnh nhạt khi tới chơi nhà.

Trên các trang mạng xã hội, khán giả đánh giá tình tiết mẹ chồng (tương lai) tai quái, khó tính, không hài lòng với người yêu của con trai và muốn "chia uyên rẽ thúy" thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt là phim giờ vàng do VFC sản xuất. Chính vì vậy, người xem như "đọc vị" được hết tình huống và sự phát triển nội dung phim. Từ đó khiến khán giả cảm thấy phim thiếu sự sáng tạo, nhàm chán.

Đạo diễn cũng bê nguyên gia đình bà Xuân - ông Khang trong phim Hương vị tình thân sang Bước chân vào đời, càng khiến khán giả cảm giác tình tiết lặp lại. Thậm chí tính cách, hình tượng nhân vật cũng không hề có sự thay đổi nào.

Ngoài ra, Bước chân vào đời còn gây tranh cãi khi xây dựng các nhân vật cũng thiếu tính mới mẻ. Một cô gái hiền lành, giản dị, chăm chỉ như Thương chính là nữ chính thường gặp trong các phim truyền hình Việt. Sau đó, phim sẽ dành cho cô cái kết có hậu. Việc cô thường xuyên cãi vã với Lâm (Mạnh Trường) để tạo nên mối tình "oan gia ngõ hẹp" cũng là tình tiết "nhìn tập một đoán được tập cuối". Kịch bản này cũng tương tự mối tình của nam nữ chính trong phim Hương vị tình thân khi "tổng tài" phải lòng cô gái nghèo giàu nghị lực.

Khán giả cho rằng kịch bản mẹ chồng đấu đá nàng dâu hiền lành đã trở nên nhàm chán.

Nhân vật em gái Trang lúc đầu được xây dựng là người tinh ranh, có tham vọng vươn lên trong cuộc sống. Khán giả cho rằng đây là vai diễn khác lạ, thực tế, mang tính độc lập và tháo vát như những cô gái gen Z hiện tại. Nhưng kịch bản lại sớm làm cho Trang bộc lộ sự vồn vã, thiếu khôn ngoan khi nói chuyện với Lâm (Mạnh Trường).

Nhiều người cho rằng dù Trang có tham vọng táo bạo đến đâu, trong thực tế cũng khó có cô gái nào trực tiếp ngỏ lời đong đưa "em sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu" với một người đàn ông lạ. Điều Trang yêu cầu Lâm cũng không đáng để cô đánh đổi tất cả như vậy. Nhân vật Trang khi tỏ ra khôn ngoan quá mức, khi lại thiếu tính toán, tính cách nhân vật không nhất quán, gây khó chịu cho người xem.