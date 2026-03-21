Đài SBS xin lỗi Tổng thống Hàn Quốc

TPO - Chương trình điều tra nổi tiếng của đài SBS đã lên tiếng xin lỗi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sau 8 năm đưa ra cáo buộc thiếu căn cứ pháp lý về ông.

Ngày 20/3 (giờ địa phương), Unanswered Questions (tạm dịch: Những câu hỏi chưa được giải đáp), chương trình điều tra nổi tiếng của đài SBS, phát hành tuyên bố chính thức, đề cập đến tập phát sóng ngày 21/7/2018 mang tựa đề “Power and Gangs: One Year After the Pattaya Murder Case” (tạm dịch: Quyền lực và các băng đảng: Một năm sau vụ án giết người ở Pattaya).

Vào thời điểm đó, chương trình gợi ý về khả năng tồn tại mối liên hệ giữa các chính trị gia khu vực Seongnam (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) và tội phạm có tổ chức. Theo chương trình, ông Lee Jae Myung - khi ấy là Thống đốc tỉnh Gyeonggi - từng được liệt kê là luật sư cho hai thành viên thuộc băng đảng Seongnam International Mafia vào năm 2007.

8 năm trước, chương trình điều tra của SBS cáo buộc ông Lee Jae Myung dính dáng đến mafia.

Sau khi chương trình phát sóng, Sở Cảnh sát Bundang mở cuộc điều tra và chuyển hồ sơ sang viện công tố vào tháng 11/2018, đồng thời đề nghị không truy tố. Tháng 12/2018, Văn phòng Công tố quận Seongnam quyết định không khởi tố vụ án.

Ngoài ra, trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2021, luật sư Jang Young Ha - người cáo buộc ông Lee, ứng cử viên lúc bấy giờ, nhận tiền từ Seongnam International Mafia - bị kết tội lan truyền thông tin sai sự thật theo Luật Bầu cử Công chức.

Đến ngày 12/3, tòa án tối cao giữ nguyên phán quyết trên, tuyên án luật sư Jang Young Ha một năm tù, cho hưởng án treo hai năm, vì lan truyền thông tin sai lệch theo luật bầu cử.

Trong tuyên bố mới, Unanswered Questions thừa nhận cáo buộc về mối liên hệ giữa ông Lee và Seongnam International Mafia đã được xác định là không đúng về mặt pháp lý.

“Unanswered Questions xin lỗi vì làm dấy lên nghi vấn khi chưa có đủ bằng chứng, mà chỉ dựa trên việc ông Lee Jae Myung có trong danh sách người đại diện pháp lý. Trong thời gian tới, Unanswered Questions sẽ tuân thủ Hướng dẫn báo chí của SBS - được xây dựng và triển khai vào năm 2024 - đồng thời nỗ lực sản xuất những chương trình phát sóng chính xác và khách quan”, phía chương trình nhấn mạnh.

Lời xin lỗi được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Lee Jae Myung công khai chỉ trích chương trình trên nền tảng X.

“Tôi tự hỏi liệu Unanswered Questions, chương trình đã đưa ra cáo buộc về mối liên hệ của tôi với tội phạm có tổ chức, có sẵn sàng phát sóng bản tin tiếp theo hay không. Nếu có, nội dung sẽ là gì. Nhờ ‘lý luận thần kỳ’ của nhà sản xuất chương trình và ‘diễn xuất chân thực’ của người dẫn Kim Sang Joong, tôi bị khắc họa thành tên tội phạm giết người chỉ sau một đêm.

Chương trình phát sóng này dường như là một phần của âm mưu khủng khiếp hơn nhằm loại bỏ tôi - bao gồm mối đe dọa về thể chất, thao túng rủi ro pháp lý thông qua cơ quan công tố và chiến dịch do truyền thông dẫn dắt nhằm làm tổn hại hình ảnh của tôi”, lãnh đạo Hàn Quốc chất vấn.

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu lời xin lỗi từ SBS.

Ông chủ Nhà Xanh nhắc lại việc chương trình từng thông báo về tập phát sóng tiếp theo. Ê-kíp thậm chí dành nhiều tháng để thu thập thông tin từ công chúng, huy động đội điều tra lớn để lùng sục khắp Seongnam. Tuy nhiên, ông Lee nhấn mạnh tập phim đó mãi vẫn chưa lên sóng, cũng không có bằng chứng đáng tin cậy nào được đưa ra.

“Để ngăn chặn việc người dân bị chôn vùi trong nấm mồ dối trá vì mục đích chính trị, cần phải có sự tự vấn và lời xin lỗi từ những người đã bịa đặt và lan truyền những tuyên bố này… Có thể tôi đang đòi hỏi quá nhiều, nhưng tôi muốn nghe lời xin lỗi chân thành”, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu.