Hot girl đấu kiếm Ngô Thị Hương gây sốt tại SEA Games 33

TPO - Giữa không khí sôi động của SEA Games 33, nữ kiếm thủ Ngô Thị Hương chiếm spotlight nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng chuẩn mẫu và đôi chân dài ấn tượng.
Ít người biết rằng năm 2025, Ngô Thị Hương ghi danh ở Vietnam's Next Top Model 2025. Cô được nhận xét có nhiều điểm giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Những khoảnh khắc để mặt mộc hoặc chỉ trang điểm nhẹ của cô nhận hàng nghìn bình luận khen ngợi.
Trên mạng xã hội, Ngô Thị Hương xây dựng hình ảnh trẻ trung, hiện đại, ưa chuộng phong cách thời trang năng động, tôn dáng, nhiều lần khoe đôi chân dài thẳng tắp. Cô duy trì hình thể săn chắc, thon gọn nhờ cường độ luyện tập cao.