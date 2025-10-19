Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - BTV Phương Thảo nói lời tạm biệt VTV9 sau 3 năm gắn bó. Cô chính thức kết thúc công việc tại đây từ 15/10.

Chia sẻ với Tiền Phong, BTV Phương Thảo xác nhận thông tin cô rời VTV9, nói lời chia tay sau ba năm gắn bó. Theo đó, BTV Phương Thảo kết thúc công việc tại đây từ ngày 15/10 và nhận quyết định chuyển công tác về VTV5 - Kênh truyền hình tiếng dân tộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ tháng 11, cô lên sóng các bản tin thời sự của kênh này.

“Ngày làm việc cuối cùng với danh phận người VTV9. Tạm biệt hành trình gần ba năm được trao nhiều yêu thương và cơ hội”, BTV Phương Thảo chia sẻ.

phuong-thao-3.jpg
phuong-thao-2.jpg
phuong-thao.jpg
Ngày làm việc cuối cùng của BTV Phương Thảo tại VTV9.

Cô nhận được nhiều lời chúc, động viên từ các đồng nghiệp, khán giả như BTV Hoài Anh, BTV Thúy Hằng…

BTV Phương Thảo cho biết lý do cô chuyển công tác vì gia đình. Trong điều kiện công việc của chồng phải di chuyển nhiều, con gái mới ba tuổi nên Phương Thảo buộc phải đưa ra quyết định.

“Do điều kiện gia đình nên tôi cần lựa chọn cân bằng công việc và cuộc sống. Đó là lý do tôi tạm gác đam mê được dẫn thời sự VTV1. Hy vọng rằng với tinh thần One VTV, dù công tác ở VTV5, tôi vẫn có cơ hội tham gia dẫn thời sự khi điều kiện cho phép và được khán giả đón nhận”, Phương Thảo nói.

Thời điểm BTV Phương Thảo làm việc ở VTV9, cô từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4). Dù là MC hiện trường một điểm kết nối, cô nói vẫn cảm thấy tự hào.

BTV Phương Thảo sinh năm 1986 tại An Giang, tốt nghiệp Đại học Cần Thơ. Trong nhiều năm bén duyên với truyền hình, cô có 8 năm làm việc tại VTV Cần Thơ.

Năm 2016, cô được điều chuyển công tác ra Hà Nội và dẫn bản tin Thời sự 19h trên VTV1, thay thế BTV Hoài Anh. Đến khi mang thai con thứ hai, Phương Thảo chuyển về VTV9. Tại đây, cô dẫn các bản tin thời sự hàng ngày và một số chuyên mục khác. Cô chia sẻ nhịp độ làm việc ở VTV9 dễ thở hơn so với VTV1, giúp cân bằng công việc và gia đình.

BTV Phương Thảo từng chia sẻ cô định hướng trở thành người dẫn hòa đồng, thân thiện với khán giả và truyền tải thông tin một cách dễ hiểu. Cô muốn gần gũi với khán giả như những người bạn đang chuyện trò chứ không phải đọc bản tin khô cứng.

Còn với vai trò là người mẹ, cô nghiêm khắc và muốn con tự lập, có chính kiến chứ không dựa dẫm vào người khác.

Đỗ Quyên
#BTV Phương Thảo #VTV9 #VTV5 #chuyển công tác #truyền hình Việt Nam #gia đình #thời sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục