Nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ ăn hỏi Đỗ Thị Hà là ai?

TPO - Ca sĩ Bảo Anh bất ngờ khi video cô hát mời trầu trong lễ ăn hỏi Hoa hậu Đỗ Thị Hà viral trên khắp các nền tảng. “Tôi không kịp đọc tin nhắn chờ, tương tác tăng đáng kể sau ngày trọng đại của Hoa hậu Đỗ Hà”, Bảo Anh nói.

Bảo Anh hát mời trầu trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Hà. Video: Duy Nam.

Ngày 16/10, lễ nạp tài hay còn gọi là lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Hoa hậu Việt Nam 2020 lên ý tưởng tổ chức buổi lễ ấm cúng, tôn vinh giá trị truyền thống. Đáng chú ý là khoảnh khắc ca sĩ Bảo Anh hát mời trầu quan viên hai họ ngay khi buổi lễ bắt đầu.

Chia sẻ với Tiền Phong, Bảo Anh cho biết cô nhận được lời mời từ Hoa hậu Đỗ Hà cách đây hai tuần. “Khi Hoa hậu Đỗ Hà liên hệ để ngỏ lời mời hát trong lễ nạp tài của chị vào ngày 16/10, tôi khá bất ngờ vì có nhiều ca sĩ tên tuổi nhưng chị đã ưu ái mình. Đây cũng là vinh dự của Bảo Anh khi được góp phần trong buổi lễ nạp tài của chị Hà với vai trò khá đặc biệt”, cô nói.

Hoa hậu Đỗ Hà và ca sĩ Bảo Anh.

Khi trao đổi với Đỗ Hà, Bảo Anh cảm nhận đàn chị là người chu toàn, tự chuẩn bị mọi thứ cho lễ nạp tài. Theo Bảo Anh, Hoa hậu Đỗ Hà đặt hàng 4 ca khúc, mở đầu là tổ khúc giao duyên - mời nước mời trầu, sau đó là bài hát Về với xứ Thanh, Câu hò bên bờ Hiền Lương và Em có bằng lòng về quê mẹ cùng anh. Riêng với nhạc phẩm Em có bằng lòng về quê mẹ cùng anh, Đỗ Hà yêu cầu sửa lời câu hát một chút cho hợp bối cảnh.

“Tôi có góp ý với chị Hà điều chỉnh ca khúc thứ hai Về với xứ Thanh thành Đường về Thanh Hóa, để thay cho lời mời của nhà gái với nhà trai từ Quảng Trị tới. Theo yêu cầu của chị Hà, tôi đã tập luyện suốt hai tuần và may mắn có phần trình diễn khá suôn sẻ”, cô chia sẻ.

Bảo Anh cho rằng việc hát mời nước mời trầu ở lễ nạp tài không bắt buộc nhưng là nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Đó cũng là lý do video Bảo Anh hát mời trầu trong ngày lễ trọng đại của Hoa hậu Đỗ Hà nhận được sự chú ý. Chỉ sau ít phút đăng tải, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

“Tôi đoán trước sự kiện quan trọng của người nổi tiếng sẽ thu hút truyền thông và dư luận nhưng không ngờ video mình hát mời trầu lại viral như vậy. Tôi không kịp đọc tin nhắn chờ, tương tác tăng đáng kể sau ngày trọng đại của Hoa hậu Đỗ Hà. Có lẽ đây là show diễn đặc biệt nhất trong quá trình làm nghề của tôi từ trước đến nay”, cô chia sẻ.

Về cát-xê, Bảo Anh không chia sẻ con số cụ thể nhưng tiết lộ thù lao được trả lên tới hàng chục triệu đồng.

Bảo Anh sinh năm 2006, quê Thanh Hóa, là sinh viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, cô đạt hai giải thưởng gồm quán quân sao nhí tỏa sáng tỉnh Thanh Hóa và Quán quân Bắc Miền Trung sao nhí tỏa sáng. Cô lọt vào Top 6 cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2018 và Quán quân hạng mục hát tại The Best Golden 2019.