Lý do Hoa hậu Đỗ Thị Hà đi giày bệt ở lễ ăn hỏi

TPO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà tự lựa chọn phong cách trang trí trong đám hỏi cũng như họa tiết trên trang phục. Cô dâu không đi giày cao gót mà chọn giày bệt. Người đẹp mong muốn có một buổi lễ ấm cúng, tinh tế, tôn vinh giá trị truyền thống. Buổi lễ bắt đầu từ 8h đến khoảng 11h ngày 16/10.

Tại lễ ăn hỏi sáng 16/10 của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, dàn phù dâu được dặn dò đi giày thấp. Cô dâu cũng không chọn giày cao gót mà đi giày bệt màu trắng đơn giản. Hình ảnh của cô dâu, chú rể cùng dàn phù dâu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà sánh vai với chồng được khen tinh tế, ngọt ngào.

Cô dâu đi đi giày bệt màu trắng, không đính kết cầu kỳ.

Đỗ Thị Hà tự lựa chọn phong cách trang trí trong đám hỏi cũng như họa tiết trên trang phục. Người đẹp mong muốn có một buổi lễ ấm cúng, tinh tế, tôn vinh giá trị truyền thống. Buổi lễ bắt đầu từ 8h. Tư gia cô dâu được trang trí với tông màu xanh chủ đạo cùng nhiều hoa tươi.

Đỗ Thị Hà và chồng đều mong muốn tổ chức một đám cưới riêng tư. Đó là lý do Đỗ Thị Hà không phát ngôn trước những thông tin về đám cưới râm ran trên mạng xã hội. Cô muốn trân trọng khoảnh khắc thiêng liêng với gia đình. Cô dâu bật khóc khi được dàn phù dâu chúc phúc. Khoảnh khắc cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức dâng trà tới người thân hai bên gây xúc động.

Đỗ Thị Hà và dàn phù dâu nhận tráp từ nhà trai. Ảnh: Trọng Tài.

Gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà có một tuần chuẩn bị cho việc dựng rạp cho lễ ăn hỏi tổ chức tại quê nhà Thanh Hóa. Trong buổi lễ bố mẹ hoa hậu chia sẻ với Tiền Phong về nỗi lo lắng, gửi lời chúc phúc đến con gái trước khi về nhà chồng. Mẹ của Đỗ Thị Hà nói con gái đã trưởng thành, có công việc ổn định, mong con sẽ trở thành vợ hiền, dâu thảo, hiếu nghĩa với bố mẹ hai bên.

"Tôi vừa vui, vừa xúc động khi con gái tìm được bến đỗ. Gia đình đã tu sửa nhà cửa để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mong con gái về nhà chồng luôn sống có đạo đức, có trách nhiệm. Con gái khôn lớn, tôi cũng bớt lo lắng. Mong các con mạnh khỏe, hạnh phúc", bố của hoa hậu chia sẻ.

Sau buổi lễ, gia đình cô dâu mời khách dùng cơm trưa. Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương thay trang phục đơn giản, thoải mái trò chuyện cùng bạn bè. Lễ thành hôn của cả hai sẽ được tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài (TP Đồng Hới, Quảng Trị) vào cuối tháng 10.