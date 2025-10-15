Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cưới

Ngọc Ánh - Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia nhà gái vào sáng 16/10 tại Thanh Hóa.

Sáng 15/10, hình ảnh tấm thiệp cưới được cho là của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia nhà gái vào sáng 16/10 tại Thanh Hóa.

Dàn phù dâu gồm nhiều hoa, á hậu như Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Lễ thành hôn của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được tổ chức tại TP Đồng Hới (Quảng Trị), sau đó khoảng một tuần.

image-2-8954.jpg
Đỗ Thị Hà kết hôn vào tháng 10.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt vào top 13 chung cuộc. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2023, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển công việc kinh doanh thẩm mỹ viện.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong hồi đầu năm, Đỗ Thị Hà nói cô muốn giữ kín chuyện tình cảm cá nhân và sẽ chia sẻ rộng rãi ở thời điểm phù hợp. “Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các yếu tố lễ nghi truyền thống”, cô nói.

Đỗ Thị Hà cho biết muốn hoàn thành vai trò người vợ và vẫn duy trì sự nghiệp riêng. Tiêu chuẩn về người yêu của cô cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây, Đỗ Thị Hà chú trọng yếu tố hình thức. Hiện tại, Đỗ Thị Hà muốn người bạn đời có thể chấp nhận cả những điểm tốt, xấu và luôn sẵn sàng đồng hành với cô. "Quan trọng nhất là phải chân thành với nhau. Trong tình yêu, hôn nhân mà không có sự chân thành thì sẽ không bền vững", Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Ngọc Ánh - Duy Nam
#Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Việt Nam 2020 #đám cưới Đỗ Thị Hà #lễ ăn hỏi Thanh Hóa #hôn nhân #doanh nhân Viết Vương

Xem thêm

Cùng chuyên mục