Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Nhào lộn 7 vòng diễn trang phục dân tộc

Duy Nam

TPO - Tối 13/10, 77 thí sinh đã có những màn trình diễn lộng lẫy, độc đáo trong khuôn khổ phần thi Trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tại Thái Lan.

2.jpg
1.jpg
Đêm thi trang phục dân tộc (National Costume) trong khuôn khổ Miss Grand International 2025 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào tối 13/10. 77 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ mang đến bữa tiệc thời trang đầy sắc màu văn hóa, góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc và tinh thần sáng tạo.
4.jpg
3.jpg
77 thí sinh mang đến những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu được ban tổ chức đầu tư âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Trang phục dân tộc luôn là phần thi được mong chờ của Miss Grand vì sự đầu tư kỹ lưỡng, công phu của dàn thí sinh.
viet-nam.jpg
Đại diện Việt Nam﻿ - Yến Nhi trình diễn bộ trang phục Thăng Long hội, quảng bá nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam. Trước khi lên đường sang Thái Lan dự thi, Yến Nhi có màn trình diễn với điểm nhấn là hiệu ứng pháo hoa bắn ra từ đạo cụ hình rồng. Tuy nhiên, tại Miss Grand International 2025, phần đặc biệt này được lược bỏ vì lý do an toàn và quy định vận chuyển trên máy bay, bộ phận kích pháo không thể đem sang Thái Lan. Tuy nhiên, phần thi của Yến Nhi nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
phi.jpg
Đại diện Philippines - Emma Mary Tiglao hóa thân thành Mayari - Nữ thần Mặt trăng Kapampangan, biểu tượng của sức mạnh nữ tính và sự bình đẳng. Trang phục dân tộc của cô tôn vinh sự khéo léo, tinh tế và sáng tạo của các nhà thiết kế địa phương.
thai.jpg
Đại diện chủ nhà Thái Lan gây ấn tượng với trang phục cầu kỳ, màu sắc rực rỡ, tôn vinh văn hóa truyền thống của xứ sở chùa vàng. Bộ trang phục cồng kềnh nhưng được người đẹp Thái Lan xử lý tinh tế.
nhat.jpg
Đại diện Nhật Bản hóa thân thành Ninja. Cô còn gây choáng ngợp khi trình diễn kỹ năng nhào lộn 7 vòng liên tiếp trên sân khấu. Người đẹp được nhận xét là nhân tố có khả năng gây bất ngờ trong chung kết.
india.jpg
Đại diện Ấn Độ gây chú ý khi trình diễn bộ trang phục có trọng lượng gấp ba lần cơ thể của người đẹp, nặng hơn 130 kg. Người đẹp còn gây bất ngờ khi hé lộ bức tượng ông Nawat bên trong quả trứng mô hình.
my.jpg
Đại diện Mỹ tái hiện không gian tráng lệ của thành phố Las Vegas về đêm.
peru.jpg
Đại diện Peru tiếp tục gây ấn tượng với màn trình diễn độc đáo dù vẫn đang bị thương ở chân và phải băng bó. Cô mang tới thiết kế lấy cảm hứng từ loài hoa lan.
indo.jpg
Indonesia là một trong những đại diện có màn trình diễn gây chú ý ở khu vực châu Á với thiết kế cầu kỳ, tôn vinh văn hóa bản địa.
ecuador.jpg
Đại diện Ecuador gây choáng ngợp với trang phục tinh xảo có độ chân thực cao khi trình diễn trên sân khấu.
martinique.jpg
Đại diện Martinique khoe chân dài trong thiết kế lấy cảm hứng về thảm thực vật phong phú.
phap.jpg
Đại diện Pháp hóa thân thành nữ bá tước với trang phục cầu kỳ, lộng lẫy.
ghana.jpg
tanzania.jpg
Hai đại diện Ghana và Tanzania mang tới những thiết kế tôn vinh vẻ đẹp hoang dã của châu Phi.
brazil.jpg
bolivia.jpg
Hai đại diện Brazil và Bolivia cùng chọn sắc đỏ cho trang phục truyền thống.
panama.jpg
mexico.jpg
dominican.jpg
colombia.jpg
Các đại diện châu Mỹ luôn gây choáng ngợp với những thiết kế trang phục dân tộc cầu kỳ, hoành tráng.
puerto-rico.jpg
argentina.jpg
czech.jpg
cuba.jpg
Sau đêm thi, ban tổ chức đang thực hiện bình chọn để tìm ra Trang phục dân tộc đẹp nhất, sẽ được công bố trong đêm chung kết Miss Grand 2025.
guatemala.jpg
uc.jpg
Sau đêm thi Trang phục dân tộc, các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 bước vào đêm bán kết (15/10) và chung kết (18/10). Đương kim hoa hậu là người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiza.
Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình #trang phục dân tộc #Miss Grand

Xem thêm

Cùng chuyên mục