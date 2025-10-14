Nhào lộn 7 vòng diễn trang phục dân tộc

TPO - Tối 13/10, 77 thí sinh đã có những màn trình diễn lộng lẫy, độc đáo trong khuôn khổ phần thi Trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tại Thái Lan.
Đêm thi trang phục dân tộc (National Costume) trong khuôn khổ Miss Grand International 2025 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào tối 13/10. 77 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ mang đến bữa tiệc thời trang đầy sắc màu văn hóa, góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc và tinh thần sáng tạo.
77 thí sinh mang đến những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu được ban tổ chức đầu tư âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Trang phục dân tộc luôn là phần thi được mong chờ của Miss Grand vì sự đầu tư kỹ lưỡng, công phu của dàn thí sinh.
Hai đại diện Ghana và Tanzania mang tới những thiết kế tôn vinh vẻ đẹp hoang dã của châu Phi.
Hai đại diện Brazil và Bolivia cùng chọn sắc đỏ cho trang phục truyền thống.
Các đại diện châu Mỹ luôn gây choáng ngợp với những thiết kế trang phục dân tộc cầu kỳ, hoành tráng.
Sau đêm thi, ban tổ chức đang thực hiện bình chọn để tìm ra Trang phục dân tộc đẹp nhất, sẽ được công bố trong đêm chung kết Miss Grand 2025.
Sau đêm thi Trang phục dân tộc, các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 bước vào đêm bán kết (15/10) và chung kết (18/10). Đương kim hoa hậu là người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiza.