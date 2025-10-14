Nhào lộn 7 vòng diễn trang phục dân tộc

TPO - Tối 13/10, 77 thí sinh đã có những màn trình diễn lộng lẫy, độc đáo trong khuôn khổ phần thi Trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tại Thái Lan.