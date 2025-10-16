Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ảnh độc quyền: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

Duy Nam - Ngọc Ánh - Trọng Tài

TPO - Trong lễ ăn hỏi sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn phong cách trang điểm dịu dàng. Cô xuất hiện trong trang phục áo dài trắng đơn giản, không đính kết quá cầu kỳ. Khoảng 8h, chú rể Viết Vương và đoàn nhà trai có mặt ở nhà gái.

tp-tpt-5.jpg
Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại Thanh Hóa trong không khí ấm cúng.
tp-6.jpg
Đỗ Thị Hà xuất hiện với phong thái dịu dàng. Cô chọn áo dài trắng đơn giản, không đính kết quá cầu kỳ.
tp-4.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất hiện rạng rỡ ở lễ ăn hỏi.
tp-1.jpg
Mẹ của Đỗ Thị Hà nhắn nhủ con gái trở thành dâu hiền, vợ thảo, hiếu nghĩa với cha mẹ hai bên. "Do công việc bận rộn, cận kề lễ ăn hỏi Hà mới sắp xếp về nhà được. Công việc chuẩn bị ở quê may mắn có chị gái của Hà cùng người thân trong gia đình hỗ trợ tối đa", mẹ của Đỗ Thị Hà chia sẻ với PV Tiền Phong.
tp-3.jpg
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bố - ông Đỗ Văn Tào.
z7121264550242-1de42a47b9cba79a91d7ca993ddd7107-3568.jpg
Tư gia cô dâu được trang trí với tông màu xanh chủ đạo.
tp-91.jpg
tp-92.jpg
Đỗ Thị Hà tự lựa chọn phong cách trang trí trong đám hỏi cũng như họa tiết trên trang phục. Người đẹp mong muốn có một buổi lễ ấm cúng, tinh tế, tôn vinh giá trị truyền thống.
z7121187252262-efde9b28386292a339325036d4ebd904-3452.jpg
Khoảng 8h, gia đình nhà trai tới tư gia nhà gái ở Thanh Hóa. Chú rể Viết Vương cũng chọn áo dài trắng đồng điệu với cô dâu.
z7121199285868-6490309af512db5579fafb3ae509ea80-9296.jpg
Chú rể Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, nổi bật nhất là xây dựng hạ tầng giao thông.
z7121264250221-b4e618455893c7f3a4642909e9d819d0-2144.jpg
Chú rể Viết Vương cùng đoàn nhà trai.
z7121262692878-f19faa443bfef1424943679cdf295cce-1370.jpg
Đỗ Thị Hà và chồng có khoảng 2 năm tìm hiểu, hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Họ kín tiếng trước truyền thông.
tp-jd.jpg
tp-8.jpg
Khoảnh khắc ngọt ngào của Đỗ Thị Hà và bạn đời. Bạn bè cho biết Đỗ Thị Hà và Viết Vương có nhiều điểm chung, đều hướng về giá trị truyền thống. Hai người mong muốn đám cưới diễn ra ấm cúng, không quá rùm beng.
z7121263805072-211983ac003659117004e666f85b2193.jpg
z7121263923910-82132109e1b139ca8086a2a2f87bf08f.jpg
Dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà.
z7121263656818-35e9440cda99bb325493c74c7637d6cb.jpg
Tập đoàn Sơn Hải của gia đình chú rể được thành lập từ năm 1988. Sau hơn 25 năm phát triển, Sơn Hải được biết đến là doanh nghiệp đảm nhận nhiều tuyến đường gắn biển bảo hành công trình lên đến 5-10 năm. Doanh nghiệp từng tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn của quốc gia.
Duy Nam - Ngọc Ánh - Trọng Tài
#Đỗ Thị Hà #lễ ăn hỏi #hoa hậu Việt Nam 2020 #Thanh Hóa #tập đoàn Sơn Hải #doanh nhân Viết Vương

Xem thêm

Cùng chuyên mục