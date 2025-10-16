Ảnh độc quyền: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

TPO - Trong lễ ăn hỏi sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn phong cách trang điểm dịu dàng. Cô xuất hiện trong trang phục áo dài trắng đơn giản, không đính kết quá cầu kỳ. Khoảng 8h, chú rể Viết Vương và đoàn nhà trai có mặt ở nhà gái.
Đỗ Thị Hà tự lựa chọn phong cách trang trí trong đám hỏi cũng như họa tiết trên trang phục. Người đẹp mong muốn có một buổi lễ ấm cúng, tinh tế, tôn vinh giá trị truyền thống.
Khoảnh khắc ngọt ngào của Đỗ Thị Hà và bạn đời. Bạn bè cho biết Đỗ Thị Hà và Viết Vương có nhiều điểm chung, đều hướng về giá trị truyền thống. Hai người mong muốn đám cưới diễn ra ấm cúng, không quá rùm beng.