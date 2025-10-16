Ảnh độc quyền: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

TPO - Trong lễ ăn hỏi sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn phong cách trang điểm dịu dàng. Cô xuất hiện trong trang phục áo dài trắng đơn giản, không đính kết quá cầu kỳ. Khoảng 8h, chú rể Viết Vương và đoàn nhà trai có mặt ở nhà gái.