Phim Việt về cơn bão thanh lọc

TPO - Phim truyền hình về ngành kiểm sát sắp lên sóng quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, Hồng Diễm, Mạnh Trường, Doãn Quốc Đam, Bảo Anh. Đạo diễn Nguyễn Mai Hiền nói anh chú ý nhiều đến yếu tố ngoại hình khi chọn diễn viên cho phim.

Mạnh Trường tái hợp Hồng Diễm sau 8 năm

Phim truyền hình Lằn ranh sắp lên sóng giờ vàng khai thác nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội. Phim xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.

Nhiều diễn viên nổi tiếng được chọn tham gia phim như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, Hồng Diễm, Mạnh Trường, Doãn Quốc Đam, Bảo Anh. Đạo diễn Nguyễn Mai Hiền cho biết không dễ để lựa chọn được dàn diễn viên truyền hình đình đám xuất hiện trong cùng một bộ phim.

Mạnh Trường và Hồng Diễm đóng vai đôi bạn thân.

Trong phim, Mạnh Trường vào vai Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh Việt Đông. Triển là người thông minh, khéo léo, biết tận dụng cơ hội để thăng tiến. "Vai diễn này là thử thách với tôi. Có thể đôi lúc khán giả thấy anh ta hoàn toàn là nhân vật chính diện, đôi khi lại nhận ra nét vai phản diện. Tôi hào hứng khi được đóng phim cùng Hồng Diễm. Nhưng hai nhân vật chỉ là bạn thân trong phim. Cuối phim, Hồng Diễm có có cảnh hôn một diễn viên khác", Mạnh Trường tiết lộ.

Diễn viên Hồng Diễm vào vai Bùi Hằng Thu - Phó viện trưởng Viện kiểm sát. Thu nghiêm túc, cẩn trọng và quyết đoán. Nữ diễn viên thừa nhận cô không hài lòng với phần đài từ khi quay phim, giọng nói cũng chưa toát ra uy lực của một Phó viện trưởng. "Thu có nhiều đoạn thoại khó. Tôi lo bản thân không diễn tả được phong thái nhân vật", Hồng Diễm nói.

NSƯT Phạm Cường, NSND Trọng Trinh ở buổi ra mắt phim.

Đạo diễn Nguyễn Mai Hiền cũng khẳng định một số câu thoại trong phim rất khó thể hiện, có những câu diễn viên chưa từng nghe trong đời sống.

NSND Trọng Trinh đảm nhận nhân vật Trần Sơn - Bí thư Tỉnh uỷ. NSND Bùi Trung Anh đóng nhân vật Lê Đình Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, NSƯT Phạm Cường thể hiện vai Nguyễn Văn Thuỷ - Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh lọc về ý chí, đạo đức

Phim Lằn ranh được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm phim truyền hình Việt Nam (VFC) và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ê-kíp được tư vấn kỹ lưỡng về chuyên môn của ngành.

NSƯT Lê Mạnh - Quyền giám đốc VFC - khẳng định sự phối hợp giữa 2 đơn vị giúp phim có nền tảng vững chắc về nghiệp vụ, pháp lý và tính chân thực. "Những góp ý, tư vấn, và hỗ trợ của Viện giúp chúng tôi thể hiện được phần nào chân dung người kiểm sát viên một cách đúng đắn, giàu nhân văn, vừa nghiêm cẩn về nghề nghiệp, vừa gần gũi với đời sống. Hy vọng Lằn ranh truyền cảm hứng về đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội và lòng tin vào công lý", ông Mạnh chia sẻ.

Phim quy tụ nhiều diễn viên truyền hình đình đám.

Nhà sản xuất cho biết tên phim gợi nhắc về lằn ranh thiện - ác, chính - tà. Các nhân vật đều đứng trước lựa chọn giữa công lý và mưu lợi cá nhân. Phim phản ánh hơi thở của thời đại về việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự không chỉ là thủ tục hành chính mà là thước đo đạo đức, sự minh bạch của cả hệ thống. Quá trình tái cơ cấu không chỉ thu hẹp cơ quan, cắt giảm chức danh mà còn là một cuộc "lọc" về phẩm chất và ý chí.

Trong cơn bão thanh lọc, nhiều con đường thăng tiến khép lại, nhưng trong bóng tối vẫn còn những người dám giữ vững chính nghĩa. Lằn ranh được khẳng định sẽ thoát ra khỏi những khô khan, khuôn mẫu vốn được mặc định với dòng phim chính luận.