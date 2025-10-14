Chiếu miễn phí 'Mưa đỏ'

TPO - Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết "Mưa đỏ" được chiếu miễn phí tại Hội chợ mùa thu 2025. Đây là một trong nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật nổi bật, mang đến cho công chúng cơ hội trải nghiệm tinh hoa các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bên cạnh không gian mua sắm, giải trí quy mô lớn.

Họp báo giới thiệu Hội chợ mùa thu 2025 diễn ra chiều 14/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Hội chợ mùa thu 2025 là sự kiện thương mại cấp quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội cùng các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan tổ chức từ ngày 25/10-4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Với quy mô hơn 130.000 m 2 trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng, Hội chợ mùa thu 2025 dự kiến đón tiếp 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Họp báo giới thiệu Hội chợ mùa thu 2025 được tổ chức vào chiều 14/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) Hồ An Phong, văn hóa cần được kết nối với thương mại nhằm tăng cường giao thương, kết nối với thị trường, từ đó, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Vì vậy, hội chợ không chỉ là nơi người tiêu dùng được trải nghiệm mua sắm mà còn được thưởng thức văn hóa.

"Chúng tôi chuẩn bị rất nhiều suất chiếu miễn phí phim Mưa đỏ. Khán giả khi tới hội chợ cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các diễn viên, nghệ sĩ, các gương mặt nổi bật trong ngành văn hóa, thể thao... Ngoài ra, khi đến với hội chợ, người tiêu dùng, khán giả được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam", Thứ trưởng Hồ An Phong nêu.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cho biết Bộ đã lên kế hoạch các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo từng ngày, từng khung giờ diễn ra hội chợ, nhằm phục vụ nhu cầu thụ hưởng của khán giả, du khách.

"Dù được tổ chức gấp rút, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giới thiệu đến người dân tinh hoa của các ngành công nghiệp văn hóa. Chúng tôi có 52 gian hàng với các sản phẩm mới, đặc sắc thuộc nhóm ngành công nghiệp game, sách, xuất bản, thủ công mỹ nghệ, áo dài truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh...", Thứ trưởng Hồ An Phong nêu.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cho biết sẽ chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Hội chợ mùa thu 2025.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật phần lớn diễn ra tại phân khu Tinh hoa văn hoá Việt và Điểm hẹn giao thương do Bộ VHTTDL chủ trì, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao từ các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Tại đây, âm nhạc, thời trang, điện ảnh, mỹ thuật, xuất bản và ẩm thực hòa quyện, thể hiện bản lĩnh sáng tạo và sức sống văn hóa Việt trong kỷ nguyên số, đồng thời mở ra cơ hội giao thương giữa văn hóa - kinh tế - du lịch.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công thương - cho biết Hội chợ mùa thu 2025 sẽ tạo nên nhiều kỷ lục, được ví như "siêu hội chợ 6 nhất".

“Hội chợ mùa thu 2025 hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như 'siêu hội chợ 6 nhất', bao gồm quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và ưu đãi tốt nhất”, Thứ trưởng Bộ Công thương nêu.

Đặc biệt, không gian Hội chợ mùa thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại họp báo

Hội chợ còn mang đến nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và hoạt động Deal mùa vàng kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây không chỉ là nơi giao thương sôi động, mà còn là mùa hội mua sắm lớn của cả nước, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa và lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.