Phía sau một 'hot girl' nhiều thị phi

TP - Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đến lúc này, khán giả đã tự giải mã được độ giàu của Ngân 98. Chính những người tiêu dùng u mê đã giúp Ngân 98 giàu sụ, trong khi đó chính họ lại rước nỗi âu lo về sức khỏe bị tàn phá khi sử dụng hàng giả mà “hot girl thị phi” tung ra.

Ngân 98 thành lập và điều hành Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu cùng hộ kinh doanh ZuBu shop (nhưng không trực tiếp đứng tên pháp nhân).

Đáng nói những sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh đều kém chất lượng, là hàng giả. Thậm chí, “viên rau củ Collagen” còn chứa những chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Nếu Hoàng Hường bán thuốc trị xương khớp nhắm vào người mua ở tuổi trung niên và tuổi già thì Ngân 98 chọn khách hàng chính là những người trẻ tuổi khao khát sở hữu thân hình “vạn người mê”, không mỡ thừa nhưng lại thiếu ý chí, quyết tâm rèn luyện thể thao để hạ cân.

Một liệu trình giảm cân được quảng cáo có thể giúp người dùng hạ từ 4-15 kg, với giá bán từ hơn 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, được phân phối qua mạng xã hội như Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty.

Ngân 98, “hot girl thị phi” vừa bị sa lưới

Hoàng Hường tích cực xây dựng hình ảnh “thánh từ thiện” để lấy lòng các bà, các mẹ còn Ngân 98 xây dựng hình ảnh một người trẻ có đủ thứ, đầu tiên là nhan sắc. Cô chạy theo trào lưu “đẹp nhân tạo”, sửa mũi tới 12 lần vẫn chưa ưng, cằm, gò má, môi, ngực của cô đều nhờ đến “dao kéo” để tạo ra phong cách mà các cô gái thời nay ưa thích - mặt thơ ngây, thân hình gợi cảm.

Đẹp thôi vẫn chưa đủ, sau một hồi ngụp lặn đóng phim, tham gia MV ca nhạc vẫn lờ đờ, không dấu ấn, Ngân 98 đi học DJ chuyên nghiệp và nhanh chóng tạo ấn tượng ở nhiều tụ điểm giải trí tại TPHCM.

Khoe tiền, khoe tình...

Ngân luôn có ý thức “đánh bóng” bản thân, bằng cách khoe cát-xê cao ngất, khoe tiền được khán giả tặng cả trăm triệu đồng sau mỗi buổi diễn. Kèm theo đó là những màn khoe nhà, khoe xe khét lẹt. Mỗi lần Ngân 98 đi diễn lại là một dịp công chúng tò mò: Cô ấy mặc gì? Với sở thích khoe thân, Ngân 98 từng bị tuýt còi vì hở bạo khi trình diễn ở quán bar. Chuyện tình của cô với ca sĩ Lương Bằng Quang cũng siêu ồn ào.

Hành xử của Ngân 98 gây tác động xấu tới giới trẻ, những người chăm lên mạng hàng đầu trong các lứa tuổi. Cô là thần tượng lệch chuẩn của những khán giả trẻ đang bị xô lệch tầm nhìn. Chưa có thống kê chỉ ra bao nhiêu bạn trẻ đã tin dùng sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nhưng con số thực tế có lẽ sẽ gây giật mình.

Ở làng giải trí Việt, tai tiếng và nổi tiếng chân chính từng bị đánh đồng. Không ít người được coi là người của công chúng lại chẳng có thành tích nào nổi trội trong hoạt động nghệ thuật, chủ yếu họ “sống” nhờ phát ngôn gây sốc và 3 màn khoe như Ngân 98: khoe tiền, khoe tình, khoe thân.

“Em đẹp em có quyền” đã thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ. Muốn được khen đẹp, nhất định không được thừa cân. Cân nặng như nỗi ám ảnh nặng nề với chị em hiện nay khiến người ta nuối tiếc quá khứ. Marilyn Monroe, “huyền thoại” Hollywood, bụng mỡ, đùi to vẫn là biểu tượng nhan sắc.

Lưu Diệc Phi trong bộ phim gây sốt Câu chuyện hoa hồng có một cảnh mặc áo tắm gây sốt mạng xã hội, hút 100 triệu lượt xem sau 24 giờ. Chính màn diện áo tắm của Lưu Diệc Phi khiến cuộc tranh luận về chuẩn mực cái đẹp bùng nổ: Lưu Diệc Phi không gầy mà vẫn đẹp tự nhiên, gợi cảm, đó là “cú đánh” mạnh vào quan niệm mảnh mai mới đẹp.

Việc “hotgirl thị phi” sa lưới cũng là cú rung lắc về chuẩn mực đẹp. Nếu không định kiến về cân nặng sẽ không có cơ hội để Ngân 98 tung hoành.