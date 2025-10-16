Hình ảnh chồng Đỗ Thị Hà tại lễ ăn hỏi

TPO - Trong lễ ăn hỏi sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn áo dài truyền thống màu trắng có kiểu dáng thanh lịch, đơn giản. Chia sẻ độc quyền với Tiền Phong, Đỗ Thị Hà và chồng sắp cưới đều mong muốn tổ chức đám cưới riêng tư, ấm cúng, không quá rình rang.

Không gian lễ ăn hỏi

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra ở nhà của cô tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Buổi lễ ăn hỏi được trang trí nhẹ nhàng, tinh tế với gam màu trắng và xanh lam ngọc làm chủ đạo. Đỗ Thị Hà cho biết đã dành tâm sức để chuẩn bị cho ngày trọng đại trong hơn một tháng qua.

Cô dâu Đỗ Thị Hà cũng chọn áo dài truyền thống màu trắng có kiểu dáng thanh lịch, đơn giản. Cô cho biết tất cả trang phục trong lễ ăn hỏi và đám cưới cùng có tông màu trắng.

Ảnh cưới của Đỗ Thị Hà và Viết Vương.

Lễ ăn hỏi có sự góp mặt của gia đình hai bên và dàn phù dâu gồm Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Á hậu Trần Nguyên Minh Thư, người đẹp Hoàng Tú Quỳnh. Đây đều là những người đẹp thân thiết với Đỗ Thị Hà sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Đỗ Thị Hà tự lựa chọn phong cách trang trí trong đám hỏi cũng như họa tiết trên trang phục. Người đẹp mong muốn có một buổi lễ ấm cúng, tinh tế, tôn vinh giá trị truyền thống.

Hình ảnh trong tư gia của Đỗ Thị Hà.

Phông của lễ ăn hỏi lấy cảm hứng từ câu chuyện huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ, biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, sự hòa hợp và là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp. Thiết kế sử dụng hình ảnh chiếc đèn lồng hình bọc trứng ngay chính giữa phông nền, chiếc đèn mang ý nghĩa về sự khai sinh là lời chúc phúc cho một gia đình mới, một tình yêu sẽ đơm hoa kết trái và sinh sôi nảy nở.

Không gian được lấy cảm hứng từ sắc xanh mộc bản - biểu tượng của sự thanh khiết, nền nã. Gam màu xanh ngọc lục bảo kết hợp cùng sắc trắng tinh khôi của hoa mang đến cảm giác vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên.

Trong quá trình chuẩn bị cho đám hỏi, Đỗ Thị Hà được doanh nhân Viết Vương đứng sau ủng hộ về việc lên ý tưởng. Cả hai cùng thống nhất ý kiến về đám cưới nhẹ nhàng, tinh tế. Dù vừa phải đảm nhận công việc kinh doanh, vừa chuẩn bị cho đám cưới nhưng Đỗ Thị Hà cho biết cô cảm thấy nhiều năng lượng, không stress hay mệt mỏi gì.

Chú rể Viết Vương và đoàn nhà trai có mặt ở nhà gái lúc 8h.

Đỗ Thị Hà và bạn đời có nhiều điểm chung

Chia sẻ độc quyền với Tiền Phong, Đỗ Thị Hà và bạn trai đều mong muốn tổ chức một đám cưới riêng tư. Đó là lý do Đỗ Thị Hà không phát ngôn trước những thông tin về đám cưới râm ran trên mạng xã hội. Cô muốn trân trọng khoảnh khắc thiêng liêng với gia đình.

Thiếu gia Viết Vương trẻ trung, cởi mở, tuy nhiên cũng chia sẻ mong muốn đám cưới không quá rùm beng. Doanh nhân sinh năm 1994 xác định trước tâm lý về việc Đỗ Thị Hà là người đẹp có tầm ảnh hưởng và cũng quen dần với việc được báo chí quan tâm về đời tư.

Lễ ăn hỏi chọn tông màu xanh làm chủ đạo.

Bạn bè cho biết Đỗ Thị Hà và Viết Vương có nhiều điểm chung như đều hướng về các giá trị truyền thống. “Bên cạnh Vương, Đỗ Thị Hà dường như không cần giữ hình ảnh, sống đúng con người thật, giống như các cặp đôi bình thường khác”, bạn của Đỗ Thị Hà chia sẻ với PV Tiền Phong.

“Đây là thời điểm chín muồi, trưởng thành của Đỗ Thị Hà kể từ sau khi đăng quang hoa hậu. Tình cảm của hai bạn cũng đủ độ chín, từ lúc tìm hiểu đến khi cưới là hơn 2 năm”, bạn thân của Đỗ Thị Hà chia sẻ trong lễ ăn hỏi.

Sau đám hỏi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tổ chức lễ rước dâu và đám cưới ở Quảng Trị với sự tham gia của người thân, bạn bè thân thiết. Sau khi cưới, cặp đôi dự định sống và làm việc ở Hà Nội. Đỗ Thị Hà cho biết vào tháng 12, cô tiếp tục học thạc sĩ, bên cạnh đó theo đuổi nhiều dự án mới trong lĩnh vực kinh doanh.

Nhan sắc Đỗ Thị Hà sau đăng quang.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và lọt vào top 13 chung cuộc. Chú rể Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, nổi bật nhất là xây dựng hạ tầng giao thông.