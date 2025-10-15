Phim có NSƯT Hoài Linh rời rạp

TPO - Trong ngày 15/10, bộ phim “Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn” bán chưa nổi 10 vé, không còn suất chiếu ở hầu hết cụm rạp lớn trên cả nước.

Tính đến 16h ngày 15/10, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn đạt doanh thu 101 tỷ đồng. Bộ phim chuẩn bị kết thúc sứ mệnh tại rạp Việt vào ngày 20/10, sau 7 tuần phát hành.

Hiện tại, Làm giàu với ma 2 không còn suất chiếu ở hầu hết cụm rạp lớn. Phim duy trì vài suất chiếu ở TPHCM. Những ngày qua, dự án bán vé chậm, không còn đủ hấp dẫn kéo khán giả tới rạp. Riêng trong ngày 15/10, phim chỉ bán được 7 vé, bỏ túi gần 700.000 đồng. Cuối tuần qua, doanh thu phim tăng không đáng kể với 23,6 triệu đồng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Làm giàu với ma 2 là phim giải trí có chất lượng tốt. Minh chứng thể hiện qua doanh thu trăm tỷ, đặt trong bối cảnh phải cạnh tranh gắt gao với nhiều bom tấn như Mưa đỏ, Tử chiến trên không hay một số dự án nước ngoài.

Khi nhiều dự án trong nước phải rời rạp một cách ê chề, Làm giàu với ma 2 vẫn bám trụ gần hai tháng. Phim chứng tỏ có sức sống với nhóm đối tượng khán giả riêng.

Tạo hình NSƯT Hoài Linh trong phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn.

Tuy nhiên Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn vẫn là bước thụt lùi về mặt doanh thu so với phần một. Ở phần trước, Làm giàu với ma là phim melodrama, một thể loại sướt mướt, lấy nước mắt người xem, rời rạp với doanh thu hơn 128 tỷ đồng.

Sang phần hai, đạo diễn Trung Lùn chuyển hướng sang thể loại phim hài hành động. Anh lý giải không muốn trở thành đạo diễn “một màu”, chỉ làm mãi kiểu phim khiến khán giả buồn bã, mệt mỏi. Đây cũng là phép thử để anh bứt phá khỏi lối mòn và thử thách chính mình.

Trước đó, đạo diễn Trung Lùn bày tỏ lo lắng khi phim đối đầu Mưa đỏ, cho rằng Làm giàu với ma 2 đơn thuần là phim giải trí, là một dạng phim kinh doanh.

“Nếu thất bại, tôi sẽ không có tiền để tái đầu tư. Biện pháp duy nhất tôi chọn là tập trung làm cho sản phẩm của mình đủ sức giải trí, hấp dẫn. Sau khi xem bộ phim nghệ thuật như Mưa đỏ, khán giả sẽ có nhu cầu tìm đến một phim giải trí nhẹ nhàng, đó là cách tôi kỳ vọng để khán giả lựa chọn phim mình”, đạo diễn nói.

Ra rạp từ 29/8, bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn kể về hành trình đưa xác một cô gái về quê nhằm giành chiếc nhẫn trị giá 9 tỷ đồng. Phim có sự tham gia của các diễn viên như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, La Thành, Diệp Bảo Ngọc, Ngọc Xuân…

Ngoài chất lượng kịch bản được đánh giá tốt, diễn xuất của Hoài Linh, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát là điểm cộng để phim giữ chân khán giả. Tuy nhiên, việc cố gắng cài cắm một số tình tiết hài lố bị cho khiên cưỡng và thiếu thuyết phục.