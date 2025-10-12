Phản ứng của khán giả khi Hòa Minzy nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025

Tối 11/10, Hòa Minzy cùng 19 gương tiêu biểu được tuyên dương tại Gala Thanh niên sống đẹp năm 2025 do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Ngay sau khoảnh khắc được vinh danh, Hòa Minzy xúc động, cho rằng giải thưởng này có ý nghĩa to lớn.

“Với những đóng góp của bản thân trong thời gian qua, điều tôi mong muốn là giúp đỡ nhiều hơn những mảnh đời khó khăn. Nếu vui hơn, tôi sẽ được mọi người ghi nhận lòng tốt của mình. Là một nghệ sĩ khi nhận được các bằng khen, giải thưởng liên quan đến âm nhạc tôi đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng cương vị là một công dân Việt Nam, khi nhận được bằng khen, sự ghi nhận về cách sống, những điều tôi đang làm cho cuộc đời, tôi vô cùng biết ơn. Tôi sẽ cố gắng phát triển sự nghiệp và luôn là người tốt, sống có trách nhiệm với cộng đồng”, Hòa Minzy nói.

Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc nhận bằng khen vinh danh Thanh niên sống đẹp 2025.

Những chia sẻ của Hòa Minzy về giải thưởng Thanh niên sống đẹp thu hút hơn 170.000 lượt tương tác và gần 5.000 bình luận.

Số đông cho rằng nữ ca sĩ xứng đáng được vinh danh từ những hoạt động thiện nguyện không mệt mỏi, đặc biệt là việc nuôi 500 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

“Em xứng đáng hơn thế nữa. Chúc mừng em, thật sự quá ngưỡng mộ tầm lòng cao đẹp”, “Chúc mừng ca sĩ Hòa Minzy. Hy vọng nhà nước trao tặng bằng khen cho những tấm lòng thơm thảo khác như Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Quốc Thiên, Đức Phúc, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà… Những tấm lòng luôn hướng về quê hương và những hành động đẹp khi đất nước gặp thiên tai, giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều”, “Hòa Minzy rất xứng đáng với giải thưởng này. Hy vọng cô và các nghệ sĩ khác tiếp tục hành trình thiện nguyện, lan tỏa điều tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống”, “Ngưỡng mộ Hòa Minzy vì hoạt động thiện nguyện bền bỉ và không mệt mỏi”… là những bình luận của khán giả.

Khi miền Trung gặp lũ lịch sử năm 2020, cô ủng hộ 100 triệu đồng và trực tiếp đến vùng lũ hỗ trợ người dân. Năm 2021, cô cùng fanclub khởi công cây cầu mang tên An Hòa đầu tiên cho bà con vùng sâu.

Đến nay, hành trình ấy đã nối dài với các cây cầu An Hòa 2, An Hòa 3 tại Sơn La và Yên Bái, cùng hơn một tỷ đồng quyên góp giúp đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi.

Hòa Minzy nhận đỡ đầu bé Ng. L. - nạn nhân duy nhất trong một gia đình sống sót ở trận lũ quét Làng Nủ năm 2024. Cô quyên góp tiền chữa bệnh, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học tập cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng dự án "Nuôi em" 5 năm liên tiếp, với số lượng các em được nuôi ăn là 500 em.

"Em rất vui vì bây giờ em đã có 500 đứa trẻ gọi em là mẹ Hòa rồi", Hòa Minzy nói.

Trong cơn bão số 10 và 11, Hòa Minzy ủng hộ một tỷ đồng, trong đó 500 triệu đồng cho Bắc Ninh, 100 triệu đồng cho Thái Nguyên, 100 triệu đồng cho Cao Bằng và 300 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh miền Trung.

Tại lễ trao giải Thanh niên sống đẹp 2025, Hòa Minzy chia sẻ "sống đẹp" không phải là những điều quá lớn lao. Đó là sự quan tâm, là hành động nhỏ từ trong đời thường.

"Nhìn thấy một cụ già đi đường đang cần giúp đỡ thì chúng ta đừng thờ ơ, mà hãy đi tới để đưa ra sự giúp đỡ của mình. Đó đã là việc làm cần thiết và thực tế nhất rồi”, cô nói.