Jack đã lên tiếng

TPO - Sau khi phần trình diễn trong đêm nhạc Moonlit Childhood (16/10) gây tranh cãi vì bị cho là có ca từ phản cảm, Jack chính thức lên tiếng giải thích. Đại diện J97 Promotion khẳng định bài hát gốc hoàn toàn không có cụm từ “Lào gì cũng t**” như thông tin lan truyền, đồng thời cho biết đây là ca khúc ngẫu hứng chưa phát hành chính thức.

Chia sẻ với Tiền Phong tối 20/10 về những tranh luận xoay quanh màn trình diễn ở Hà Nội, đại diện J97 Promotion - công ty quản lý của ca sĩ Jack - phản hồi ca từ gốc trong bản sáng tác của Jack không chứa cụm từ “Lào gì cũng t**”.

Ê-kíp cho biết đây là ca khúc chưa phát hành chính thức, được Jack ngẫu hứng trình diễn như một món quà ngoài kịch bản để tri ân khán giả nán lại đến cuối chương trình. Vì màn trình diễn không nằm trong kế hoạch và chưa có bản thu âm hoàn chỉnh, các đoạn ghi hình từ khán giả “có thể dẫn đến sai lệch về cách nghe và diễn giải ca từ”.

“Mong quý khán giả chờ đợi bản phát hành chuẩn sắp tới để có đánh giá chính xác nhất”, người đại diện nói thêm.

Phía ca sĩ Jack cũng cho rằng ca khúc mang tinh thần tích cực, Jack sáng tác với mục tiêu truyền cảm hứng tự tin và yêu thương bản thân. “Thông điệp bài hát là cổ vũ mọi người tin vào giá trị của chính mình, bất chấp những lời chê bai. Ca khúc không có chủ ý gây phản cảm mà đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc lạc quan, hướng đến năng lượng tích cực”, đại diện chia sẻ.

Ngoài ra, phía Jack cũng nhấn mạnh sự cầu thị trong việc tiếp nhận góp ý từ công chúng và truyền thông. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại, cung cấp thông tin xác thực cho các cơ quan báo chí để đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác và khách quan nhất. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị”, phía Jack trả lời Tiền Phong.

Jack trong đêm diễn tối 16/10 gây tranh cãi.

Những ngày qua, phần trình diễn của Jack trong chương trình ở Hà Nội gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số câu hát bị cho là phản cảm, mang tính đáp trả anti-fan. Khán giả nghe ca khúc có cụm từ “Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng t**” và cho rằng câu từ quá phản cảm, khiến người nghe phản ứng gay gắt.

Nhà thiết kế Thạch Linh - đại diện ban tổ chức - cho biết trong bản xướng âm, lời ca chuẩn là “Lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa tiêu cực như cách khán giả lan truyền.

Ban tổ chức thừa nhận toàn bộ chương trình đã được duyệt, riêng ca khúc này phát sinh sau khi nộp hồ sơ nên chưa qua kiểm duyệt nội dung. Cơ quan quản lý đang xem xét vụ việc để đảm bảo tuân thủ đúng quy định biểu diễn.

Trả lời Tiền Phong chiều 20/10, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết chương trình Moonlit Childhood diễn ra tối 16/10 có mặt Jack đã được cấp phép. Tuy nhiên, ca khúc gây tranh cãi không nằm trong danh sách bài hát ban tổ chức gửi Sở để kiểm duyệt. Đại diện Sở thông tin thêm đang tiến hành kiểm tra vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc để làm rõ trách nhiệm.