Phim có Hồng Đào, Việt Hương thu 30 tỷ đồng mở màn

TPO - "Cục vàng của ngoại" của đạo diễn Khương Ngọc đứng vị trí số một trên bảng tổng sắp, thu gần 25 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần (17-19/10), giúp điện ảnh Việt lấy lại thế chủ động sau nhiều tuần liên tiếp bị phim ngoại chiếm lĩnh phòng vé.

Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, Cục vàng của ngoại đạt doanh thu 24,67 tỷ đồng, bán được 272.210 vé qua 9.181 suất chiếu trong ba ngày cuối tuần. Hiện, tổng doanh số bộ phim có Hồng Đào, Việt Hương đóng chính đạt hơn 30 tỷ đồng.

Cuối tuần qua, tổng doanh thu toàn thị trường đạt khoảng 45 tỷ đồng, trong đó Cục vàng của ngoại chiếm hơn một nửa. Thành công từ bộ phim gia đình mở ra tín hiệu tích cực cho giai đoạn cuối năm, khi loạt dự án chuẩn bị ra mắt khán giả. Tác phẩm cũng trở thành tâm điểm của phòng vé, kéo khán giả trở lại với phim Việt giữa giai đoạn trầm lắng của thị trường.

Xếp thứ hai là Tee Yod 3: Quỷ ẩn tạng. Phim kinh dị Thái Lan duy trì sức hút ổn định với 8,72 tỷ đồng doanh thu, 98.253 vé và 3.585 suất chiếu. Tổng doanh số bộ phim đang ở mức 73,2 tỷ đồng. Tác phẩm gia đình lấy nước mắt của Khương Ngọc đã chặn đứng mức tăng phi mã của và con đường đạt 100 tỷ đồng của bộ phim kinh dị đến từ Thái Lan.

Cục vàng của ngoại có Hồng Đào, Việt Hương và Lê Khánh đang dẫn đầu phòng vé cuối tuần.

Tử chiến trên không giữ vị trí thứ ba với 4,36 tỷ đồng, 44.170 vé qua 1.772 suất chiếu. Tác phẩm hành động Việt vẫn đang chứng tỏ nỗ lực cạnh tranh trong bức tranh thị trường vốn đang nghiêng về các thương hiệu ngoại. Bộ phim của Điện ảnh Công an Nhân dân có tổng doanh thu 244,4 tỷ đồng sau một tháng ra rạp.

Các phim còn lại ghi nhận mức doanh thu khiêm tốn hơn. Gió vẫn thổi đạt 2,1 tỷ đồng (23.061 vé, 1.163 suất chiếu), Năm của anh, ngày của em thu 1,77 tỷ đồng (18.045 vé, 1.658 suất chiếu). Tổ quốc trong tim: The concert film (941 triệu đồng), Trò chơi ảo giác: Ares (931 triệu đồng) và Cậu bé cá heo và bí mật 7 đại dương (929 triệu đồng) góp phần làm phong phú thị trường nhưng chưa tạo đột phá.

Đáng chú ý, bộ phim Năm của anh, ngày của em được PR rầm rộ trước khi được chiếu ở Việt Nam. Tác phẩm có Hứa Quang Hán đóng chính không tạo hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng, chỉ thu 2,8 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp.

Hai bộ phim Việt khác là Chị ngã em nâng và Tay anh giữ một vì sao chỉ lần lượt thu được 333 triệu đồng và 246 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên 15,7 tỷ đồng và 11,5 tỷ đồng.

Tuần này, chỉ có thêm một bộ phim Việt ra rạp là Nhà ma xó. Phim có sự tham gia của Quang Tuấn, Huỳnh Đông, Vân Trang... Tuy nhiên, dự án khó có khả năng bứt phá trước sự đổ dồn của làn sóng phim kinh dị Việt Nam và quốc tế trong tuần tiếp theo.