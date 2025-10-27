Đơn vị mời ca sĩ Jack hát ở Hà Nội giải trình chống chế

TPO - Đề cập vụ ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) biểu diễn bài hát không phù hợp hôm 16/10 tại Hà Nội, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm. Bài hát mà Jack cho là ngẫu hứng biểu diễn được cơ quan chức năng thẩm định, kiểm tra nhiều lần.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc liên quan tình trạng nhiều ca khúc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa phát tán trên mạng xã hội.

Đề cập vụ ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) biểu diễn bài hát không phù hợp hôm 16/10 tại Hà Nội, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) nêu hai vấn đề nổi cộm. Trước hết, nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm, ca từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp. Cụ thể, lời bài hát có đoạn: “Lào gì cũng t**”, khi bị phản ứng lại đổi thành “Lào gì cũng tôi”.

Ông Lê Quang Tự Do nói về ca khúc phản cảm của Jack.

Bên lề cuộc làm việc sáng 27/10, ông Lê Quang Tự Do cho biết đã nhận được thông tin giải trình của đơn vị tổ chức, song nhận thấy dấu hiệu chống chế, vì vậy cần xử lý nghiêm minh. Bài hát mà Jack cho là ngẫu hứng biểu diễn được cơ quan chức năng thẩm định, kiểm tra nhiều lần và nhận thấy "không hề ngẫu hứng chút nào". Trong quá trình biểu diễn, đội nhảy phụ họa có vũ đạo nhịp nhàng. Nếu ngẫu hứng không thể có sự phối hợp ăn ý như vậy.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD - cũng nêu quan điểm nghệ sĩ cần có ý thức tiền kiểm trước khi sáng tác, biểu diễn. Ngay khi sự việc của Jack gây phản ứng trái chiều, Cục NTBD đã yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin. Sở cũng nhanh chóng có văn bản trả lời, mời đơn vị tổ chức chương trình lên để làm việc và đang nghiên cứu mức xử phạt.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện diễn ra ngày 16/10 gửi kiểm duyệt, xin cấp phép không có ca khúc đang gây tranh cãi của Jack.

Jack biểu diễn ca khúc chưa được cấp phép.

"Với ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, ngôn ngữ không đảm bảo yếu tố về thuần phong mỹ tục, chúng tôi kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc. Cần làm quyết liệt để người hoạt động nghệ thuật phải nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, xã hội, không thể làm mọi thứ hồn nhiên. Quá trình sáng tạo cần cảm xúc, cảm hứng nhưng phải có nhận thức đầy đủ về xã hội, đúng đắn về chính trị. Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời, nhưng nghệ thuật phải đảm bảo được các yếu tố, chức năng của nghệ thuật và đem lại những giá trị chân, thiện, mỹ cho con người.", NSND Xuân Bắc nói.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng ban hành công văn về việc định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Văn bản nêu tên ca sĩ Jack cùng Gducky, Andree, Bình Gold với một số tác phẩm âm nhạc thiếu phù hợp.