Địch Lệ Nhiệt Ba khiến Dương Tử xấu hổ

TPO - Vốn là kỳ phùng địch thủ, luôn bị so sánh với nhau, khi cùng tham gia sự kiện, Dương Tử một lần nữa thất thế trước Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sina đưa tin hai tiểu hoa đán hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ là Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử cùng có lịch trình tham gia sự kiện thương mại, quảng cáo cho nhãn hàng mà họ đại diện. Dù không xuất hiện cùng nhau, cả hai vẫn bị so sánh về trang phục, thần thái bởi Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba là đối thủ lớn nhất của nhau.

Xuất hiện tại sự kiện, Dương Tử mặc bộ váy trắng là sản phẩm may đo cao cấp (Haute Couture) trong BST Xuân Hè 2005 của Valentino. Tuy nhiên, phong cách này khiến nữ diễn viên Quốc sắc phương gia bị cộng thêm vài tuổi. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ của Dương Tử chỉ trích đội ngũ quản lý vì đã không lựa chọn trang phục và cách trang điểm phù hợp hơn cho nữ diễn viên.

Dương Tử tự làm mình già đi nhiều tuổi với bộ trang phục đắt giá.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng diện trang phục Haute Couture 2025 của nhà mốt ArdAzAei. Bộ đồ đen kín đáo vẫn không che được nét quyến rũ của mỹ nhân Tân Cương. Cách trang điểm, tạo kiểu tóc của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá cao, giúp nữ diễn viên thêm phần quyền lực, mạnh mẽ.

Cùng lựa chọn trang phục vest kín đáo, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba mang lại hai hiệu ứng khác nhau. Điều này khiến Dương Tử rơi vào tình huống xấu hổ.

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là kỳ phùng địch thủ trong giới giải trí Hoa ngữ. Nhiệt Ba mạnh về mảng thương mại, thời trang, là ngôi sao giải trí có lượng người hâm mộ hùng hậu và được chọn là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới nhờ sự phong cách đa dạng khi tham gia sự kiện. Trong khi đó, Dương Tử được đánh giá tốt hơn ở mảng diễn xuất, nắm trong tay nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách. Người hâm mộ của cả hai luôn so sánh họ với nhau, làm nảy sinh không ít tranh cãi.

Địch Lệ Nhiệt Ba có thể "cân" nhiều phong cách. Mỹ nhân Tân Cương luôn toát ra sự quyến rũ, thời thượng.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba miệt mài trên phim trường Tuy không thể có được tất cả. Đây là dự án phim chỉ gồm 6 tập, trong đó mỹ nhân Tân Cương gần như đóng 4 vai khác nhau, là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Ngày 22/11, Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt tác phẩm Kiêu khởi thanh nhưỡng (tên khác: Cú rời đất xanh) đóng chung với tài tử Trần Tinh Húc. Tác phẩm được đánh giá có trailer hấp dẫn, nội dung kỳ bí thu hút, tương tác giữa hai diễn viên chính cũng là điểm sáng. Kiêu khởi thanh nhưỡng được kỳ vọng thành công, chấm dứt chuỗi phim thất bại của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dương Tử đã xác nhận tham gia vào dự án phim Ngọc lan nở người lại tới. Trong phim, Dương Tử vào vai nữ doanh nhân có thật trong lịch sử Trung Quốc là Đổng Trúc Quân. Bộ phim tái hiện cuộc đời nhiều thăng trầm của Đổng Trúc Quân, từ thân phận ca kỹ bị bán vào thanh lâu cho tới khi vươn lên trở thành chủ khách sạn Cẩm Giang danh tiếng ở Thượng Hải.

Ngọc lan nở người lại tới là dự án lớn do Tencent Video sản xuất. Phim được chấp bút bởi biên kịch Phàn Phác nổi tiếng với dự án Võ Mỵ Nương truyền kỳ, do đạo diễn Dương Dương (Tương dạ, Mộng hoa lục) cầm trịch.