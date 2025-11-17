Giải thưởng lớn nhất Trung Quốc: Ai thắng cũng bị chửi

TPO - Giải thưởng điện ảnh Kim Kê khép lại nhưng kết quả không làm hài lòng khán giả. Tất cả các hạng mục chính đều gây tranh cãi.

Tối 15/11, Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Kê diễn ra với chiến thắng thuộc về các nghệ sĩ là Dịch Dương Thiên Tỉ, Tống Giai, Chung Sở Hy, Viên Phú Hoa, đạo diễn Trần Tư Thành... Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều về kết quả cuộc thi.

Trên trang 163, sau khi Tống Giai giành giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất (ảnh hậu) lần thứ hai nhiều bài viết mang nội dung đánh giá tiêu cực về lễ trao giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc như Danh tiếng của Tống Giai trượt dốc không phanh sau khi giành giải thưởng. Phần bình luận tràn ngập chỉ trích và những trải nghiệm đoạt giải trước đây của cô bị soi xét kỹ lưỡng, Giải thưởng Kim Kê bị chế giễu vì quá tầm thường, Kim Kê: Danh sách chiến thắng bị rò rỉ, Trương Nghệ Mưu bị soi mói, giải thưởng toàn nước...

Nhiều tin tức liên quan tới lễ trao giải Kim Kê lần thứ 38 trở thành tiêu điểm bàn luận của khán giả. Nhưng vì sao những người chiến thắng bị chê bai?

Chiến thắng không thuyết phục

Tống Giai giành chiến thắng tại Kim Kê, nhưng danh tiếng lại tụt dốc vì khán giả không đồng thuận.

Trước hết, Tống Giai thắng giải Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu) với bộ phim Những điều tốt đẹp. Nhiều khán giả cho rằng họ Tống Giai là nghệ sĩ giỏi nhưng diễn xuất của cô không thể hơn đàn chị Vịnh Mai trong phim Quyết tâm ra đi. Vai diễn của Vịnh Mai trong vai người phụ nữ trung niên quyết tâm ly hôn sau khi dành cả đời để chăm lo cho gia đình, nhưng vẫn bị chồng đối xử tệ bạc có tính nhân văn và sức ảnh hưởng với khán giả đại chúng hơn. Khả năng thể hiện của Vịnh Mai trong phim được đánh giá là "cấp bậc sách giáo khoa".

"Tống Giai may mắn có kịch bản tốt, đạo diễn giỏi nhưng diễn xuất quá an toàn. Nhưng khả năng xây dựng nhân vật của cô còn thua kém so với Vịnh Mai. Vịnh Mai có diễn xuất lay động trái tim khán giả, tinh tế và bùng nổ hơn, cô ấy xứng đáng giành giải", một khán giả bình luận.

MC diễn viên kỳ cựu Nghê Bình cũng cảm thấy tiếc nuối cho Vịnh Mai. Đồng thời, Nghê Bình còn nhắc lại trường hợp của Chương Tử Di, người đã thua trong cuộc đối đầu với Tống Giai trong Lễ trao giải Kim Kê năm 2013. Thời điểm này, Chương Tử Di đã giành nhiều giải thưởng với bộ phim Nhất đại tông sư nhưng lại thua trước đàn em Tống Giai, trở thành đề tài gây tranh cãi trong nhiều năm.

Vịnh Mai là cái tên gây tiếc nuối nhất vì có màn trình diễn xuất sắc nhưng không chiến thắng.

Vì vậy, khi Tống Giai lần thứ hai bước lên ngôi vị Ảnh hậu Kim Kê, khán giả vẫn cho rằng nữ diễn viên không xứng đáng. Mặt khác, Tống Giai còn bị đào bới lại quá khứ làm "tiểu tam" của nhiều đạo diễn đã có gia đình, nhờ đó có được nhiều tài nguyên điện ảnh tốt.

Nhân vật gây tranh cãi khác là Chung Sở Hy với giải Nữ phụ xuất sắc. Cô đóng nữ chính thứ hai trong bộ phim Những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, chiến thắng của Chung Sở Hy bị chỉ trích lớn vì diễn xuất của người đẹp bị đánh giá "rất bình thường", "không có chút kỹ thuật nào". Chung Sở Hy lại đánh bại những tên tuổi lớn như Huệ Anh Hồng (phim Nữ hoàng sủi cảo), Tưởng Cần Cần (phim Tôi nhỏ bé).

Chung Sở Hy bị chê "làm giảm chất lượng giải thưởng" sau khi giành chiến thắng ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất.

Giải Kim Kê ngày càng mất giá?

Ngoài ra, tại lễ trao giải Kim Kê, nam diễn viên Tổ Phong và biên kịch phim Lược sử gia đình cũng đã bị rút tên khỏi danh sách đề cử không rõ lý do, khiến công chúng hoang mang, trở thành chủ đề được bàn tán Top 1 trên Weibo.

Theo đánh giá của QQ, giải thưởng Kim Kê còn bị chỉ trích kết quả bình chọn xa rời đại chúng, 2/3 các phim đề cử không được khán giả biết đến nhiều. Trong khi đó, những bộ phim lập nhiều thành tích, phá hàng chục kỷ lục như Na Tra: Ma đồng náo hải lại chỉ nhận được một giải kỹ thuật là Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Đoàn phim Na Tra đã không có mặt để nhận giải thưởng.

Na Tra: Ma đồng náo hải có doanh thu đứng đầu lịch sử điện ảnh Trung Quốc với 15,9 tỷ NDT, phim được đánh giá cao cả về nội dung lẫn hình ảnh, cách kể chuyện, xây dựng nhân vật. Tuy nhiên, phim không giành chiến thắng ở các hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất hay Phim hay nhất.

Thay vào đó, đạo diễn đắt giá bậc nhất Trung Quốc hiện nay là Trần Tư Thành thắng giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim Thám tử phố Tàu 1900. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng khả năng chỉ đạo của Trần Tư Thành trồi sụt, phim nhiều yếu tố thương mại hài nhảm.

Vì vậy, các trang truyền thông Trung Quốc cho rằng giải thưởng điện ảnh Kim Kê ngày càng mất giá, chiến thắng đã được đề cử nội bộ, giải chỉ dành cho một nhóm người có quan hệ chống lưng mạnh.

Siêu phẩm Na Tra: Ma đồng náo hải chỉ nhận được một giải thưởng mang tính an ủi.

Năm nay, điện ảnh Trung Quốc có nhiều thành tựu như Tân Chỉ Lôi thắng giải Ảnh hậu Venice (Italia), Triệu Tiêu Hoằng giành giải Ảnh hậu tại LHP Quốc tế San Sebastián (Tây Ban Nha), Vương Truyền Quân thắng giải Nam chính xuất sắc tại LHP quốc tế Tokyo (Nhật Bản). Tuy nhiên, cũng vì vậy, trong giới nghệ thuật Trung Quốc nảy sinh nhiều tranh cãi về chiến thắng của các nghệ sĩ trên. Từ đó, họ tiết lộ việc các diễn viên cũng có quá trình "vận động hành lang", hoặc nhờ sự giúp đỡ của các nghệ sĩ Trung Quốc làm giám khảo của lễ trao giải điện ảnh nên mới giành thắng lợi.

Tại Lễ trao giải Kim Kê 2025, đạo diễn kỳ cựu Trương Nghệ Mưu, người được mệnh danh là "quốc sư" giới nghệ thuật Trung Quốc làm chủ tịch ban giám khảo. Trong khi đó, hai diễn viên giành chiến thắng là Dịch Dương Thiên Tỉ và Tống Giai đều đang tham gia bộ phim Kim trập vô thanh của ông. Một thành viên ban giám khảo là diễn viên Trương Dịch cũng nhiều lần tham gia phim của Trương Nghệ Mưu đang đóng chung trong đoàn phim trên. Vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi về tính công bằng của giải thưởng.