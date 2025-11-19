Diễn viên Đình Khang cầu cứu

TPO - Đình Khang mất liên lạc với ba mẹ từ sáng 19/11, mong nhận được sự giúp đỡ, giải cứu người thân khỏi vùng ngập sâu tại phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai.

Chiều 19/11, quản lý của Đình Khang xác nhận với Tiền Phong thông tin gia đình nam diễn viên mắc kẹt giữa vùng nước lũ ở phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai.

“Từ sáng 19/11, Đình Khang không thể liên lạc với người thân. Nhà của nam diễn viên bị ngập tới mái, nước lũ chảy siết, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận”, đại diện Đình Khang cho hay.

Sáng cùng ngày, nam diễn viên cầu cứu trên mạng xã hội, cho biết bố mẹ cần cano cứu hộ.

﻿ ﻿ Diễn viên Đình Khang cập nhật hình ảnh mưa lũ tại quê nhà.

Theo Đình Khang, từ chiều 18/11, mưa lớn không ngừng khiến nước dâng lên nhanh. Ban đầu, nhà anh chỉ ngập mức thấp nhưng đến nửa đêm nước lên cao khiến bố mẹ anh không kịp ứng phó. Chỉ còn hai mét là đến mái.

"Hiện tại ba mẹ em cần cano cứu hộ tại phường Quy Nhơn Bắc. Nước ngập còn hai mét là đến mái. Anh chị nào liên hệ cứu được hỗ trợ em với”, Đình Khang khẩn thiết mong được hỗ trợ.

Sau đó, nam diễn viên cập nhật bố mẹ đã được lực lượng cứu hộ gửi áo phao, chưa thể thoát ra khỏi vùng ngập. “Tôi vẫn cần tìm sự trợ giúp của cano đến sơ tán người nhà”, Đình Khang chia sẻ.

Chia sẻ của Đình Khang nhận được nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp, khán giả. Người hâm mộ động viên anh bình tĩnh để liên hệ lực lượng cứu hộ tại chỗ, sớm vượt qua khó khăn.

Trong trận lũ lịch sử trước đó, gia đình Đình Khang bị ngập sâu, đổ tường tầng một, chưa kịp khắc phục hậu quả.

Chiều 19/11, đại diện Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai cho biết một số khu vực ở hạ lưu sông Hà Thanh, cụ thể là phường Quy Nhơn Đông (Nhơn Bình cũ) đã vượt trên đỉnh lũ lịch sử năm 2009, có nơi cao hơn từ 30-35 mm so với đỉnh lũ lịch sử.

Nghiêm trọng hơn, lượng mưa thực tế so với dự báo chênh khá lớn, thực tế lượng mưa đo được ở khu vực Quy Nhơn và một số khu vực ở phía Đông tỉnh như Tuy Phước từ 19h ngày 18/11 đến 9h30 ngày 19/11 gần 300 mm, tương đương với lượng mưa của 3 ngày mưa (18-20/11) so với dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn.

Theo số liệu báo cáo của công an tỉnh, đến hiện tại đã di dời 1.260 hộ với 3.055 nhân khẩu, cứu hộ 142 trường hợp, cấm bảng, điều tiết giao thông tại 98 điểm ngập lụt, sạt lở, bố trí 14 tổ với 100 cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông.