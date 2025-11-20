Nhìn từ việc Thùy Tiên khai 'chia 30% hợp đồng'

TPO - Từ lời khai Thùy Tiên “chia 30% hợp đồng” cho công ty quản lý, nhiều người bất ngờ, nhưng thực chất đây là cơ chế quen thuộc trong giới giải trí. Tỷ lệ này là phần ăn chia lợi nhuận thương mại được quy định trong hợp đồng quản lý nghệ sĩ, áp dụng cho các hoạt động quảng cáo, sự kiện hay đại diện hình ảnh mà công ty đứng ra thương thảo và xử lý. Con số trên không phải phần trăm doanh thu, lợi nhuận từ việc Thùy Tiên sản xuất kẹo Kera.

Phần ăn chia 30% Thùy Tiên khai ở tòa là gì?

Phiên tòa sơ thẩm ngày 19/11 tại TAND TPHCM xét xử vụ án liên quan sản phẩm kẹo Kera khép lại với các mức án dành cho năm bị cáo. Trong đó, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng bị tuyên phạt 2 năm tù tội Lừa dối khách hàng.

HĐXX cũng nhận định các cá nhân tại Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý của Thùy Tiên) không tham gia bàn bạc, trao đổi quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera.

Công ty quản lý cũng không được hưởng lợi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. Do đó, HĐXX nhận định các cá nhân của công ty không có dấu hiệu đồng phạm với bị cáo trong vụ án kẹo Kera. Việc Thùy Tiên quảng bá Kera được xác định là hoạt động cá nhân, không đại diện công ty. Nhận định này tương tự kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra hồi tháng 9/2025.

Ngoài khung hình phạt dành cho bị cáo, lời khai của Thùy Tiên, Hằng Du Mục và cả Quang Linh Vlogs được dư luận đặc biệt quan tâm. Việc Thùy Tiên trả lời hội đồng xét xử về phân chia thương mại chung với công ty quản lý được bàn luận trên mạng xã hội.

Tại phiên tòa, HĐXX hỏi Thùy Tiên về hợp đồng thương mại giữa cô và Sen Vàng (hợp đồng thương mại trước đây giữa cô và công ty quản lý, không phải hỏi về phân chia lợi nhuận với kẹo Kera - PV).

Thùy Tiên trả lời theo thỏa thuận hợp đồng, cô phải thông qua công ty khi đại diện nhãn hàng, quảng cáo. Công ty được hưởng 30% từ các hợp đồng.

"Đọc kỹ lại mới thấy 30% kia là phần hợp đồng thương mại giữa Thùy Tiên và công ty, đâu có liên quan gì tới vụ Kera", "Đọc lướt qua con số dễ bị nhầm lẫn. Thì ra 30% là phân chia cổ phần quảng cáo, đại diện hình ảnh trước đây. Phần nhận định của HĐXX có ghi rõ 4 người ở công ty quản lý không có dấu hiệu đồng phạm", khán giả đưa ý kiến sau nhận định của HĐXX.

Thùy Tiên (ảnh trên) và Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs lĩnh 2 năm tù giam.

Vậy con số "công ty hưởng 30%" được Thùy Tiên khai ở tòa là gì?

Đây chính là cơ chế ăn chia lợi nhuận thương mại trong hợp đồng quản lý nghệ sĩ mà Thùy Tiên ký với công ty trước đó. Thực tế, cơ chế này được áp dụng rộng rãi trong ngành giải trí cho các hoạt động thương mại thông thường như hợp đồng quảng cáo, sự kiện hay đại diện hình ảnh.

Những năm qua, mô hình công ty quản lý, đào tạo nghệ sĩ, talent ngày càng được chuyên nghiệp hóa. Bất cứ talent nào hoạt động dưới trướng công ty đều phải ký hợp đồng nghiêm ngặt, đảm bảo quyền và nghĩa vụ đôi bên.

Thông thường, phần lợi nhuận công ty thu về được dùng làm khoản đầu tư toàn diện cho nghệ sĩ, từ pháp lý, truyền thông, đầu tư hình ảnh và sản phẩm... Theo khảo sát, 25-35% là mức ăn chia phổ biến trên thị trường hiện tại.

Một quản lý nghệ sĩ nói với Tiền Phong đằng sau công ty quản lý là hàng trăm con người (công ty quy mô vừa và lớn). Phần trăm ăn chia thu về từ hợp đồng thương mại của nghệ sĩ dùng để "nuôi" cả công ty, tạo nguồn lực tái đầu tư cho nghệ sĩ. Đây là mô hình chuyên nghiệp được nhiều tập đoàn, công ty giải trí áp dụng thành công.

Mức ăn chia hợp đồng phổ biến toàn cầu

Nhìn ra thị trường quốc tế, mức ăn chia 30% dành cho công ty quản lý là con số phổ biến. Tại Mỹ và Anh, mức phí quản lý phổ biến dao động 15-20% tổng thu nhập nghệ sĩ. Theo Billboard, mức này có thể vượt 25% trong các hợp đồng đầu tư toàn diện cho người nổi tiếng.

The Hollywood Reporter đưa tin các hãng luật giải trí nước ngoài ghi nhận công ty quản lý nhận mức ăn chia 20% trở lên là hợp lý. Nhất là những công ty lớn, có chiến lược đầu tư mạnh hình ảnh, bảo đảm phòng ngừa rủi ro pháp lý cho nghệ sĩ.

Ở châu Á, mô hình hợp tác, phân chia hợp đồng thương mại đặc biệt được coi trọng, điển hình nhất là thị trường Hàn Quốc. Dù chuyên nghiệp, mô hình này đôi lúc dẫn đến ồn ào do không thống nhất từ đầu.

Trường hợp tranh chấp giữa ba thành viên nhóm TVXQ và SM Entertainment năm 2009 được xem là cơn địa chấn của Kpop. Theo The Korea Times, nhóm đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Seoul, yêu cầu đình chỉ hợp đồng độc quyền 13 năm, hợp đồng được cho là “quá áp đặt” và “thiếu minh bạch về lợi nhuận”.

Thùy Tiên nhắc đến hợp đồng thương mại, đại diện hình ảnh với công ty cũ, nhưng nhiều người hiểu sai đây là hợp đồng phân chia lợi nhuận, doanh thu từ việc sản xuất kẹo Kera.

Theo Korea JoongAng Daily, thông tin vụ kiện cho thấy phần lớn doanh thu từ album, concert quốc tế, hàng lưu niệm... đều đổ về công ty, nghệ sĩ nhận phần còn lại sau khi trừ các khoản chi phí đào tạo, phòng tập, sản xuất MV, trang phục.

The Argus phân tích có những khoản SM giữ đến 60-70% doanh thu, nhưng vẫn được coi là hợp pháp vì chứng minh được mức đầu tư khổng lồ và kéo dài nhiều năm trước khi TVXQ debut.

Áp lực từ vụ kiện buộc Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) phải ban hành hợp đồng chuẩn Kpop năm 2010. Theo The Korea Herald, hợp đồng giới hạn thời hạn tối đa bảy năm, yêu cầu minh bạch hóa lợi nhuận và tăng quyền chấm dứt hợp đồng của nghệ sĩ.

Hiện, mức phân chia 30-40% cho công ty quản lý tiếp tục tồn tại ở Kpop, nhất là với nghệ sĩ mới, khi công ty chịu toàn bộ chi phí đào tạo và đầu tư ban đầu.