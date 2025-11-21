Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đỗ đại học ở tuổi 42

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thông báo trúng tuyển khoa Sư phạm Âm nhạc của Nhạc viện TPHCM hệ đại học chính quy sau một tháng ôn thi với số điểm 21,17.

Tối 20/11, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận với Tiền Phong thông tin anh trúng tuyển đại học sau một tháng ôn luyện. Anh chính thức nhập học vào ngày 9/12.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh thi 3 môn gồm kiến thức âm nhạc, thanh nhạc và nhạc cụ. Với môn thanh nhạc, anh chọn thể hiện hai bài là Trống cơm và Viết tiếp câu chuyện hòa bình do chính mình sáng tác.

Phần nhạc cụ, Nguyễn Văn Chung chơi piano hai bài gồm Nhật ký của mẹ và A time for us.

“Tôi ôn thi một tháng với sự kèm cặp của hai thầy chuyên về hai môn khác nhau. Gần như ngày nào tôi cũng qua nhà các thầy học, xen kẽ với lịch làm việc và đi trường dày đặc nên có lúc cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, sự cố gắng nào cũng được đền đáp. May mắn là tôi vừa đủ điểm đậu hệ chính quy. Đây là bước đầu tiên trên con đường học vấn. Bốn năm tới là hành trình thử thách mà tôi phải cố gắng gấp đôi để cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định học đại học ở tuổi 42.

Nguyễn Văn Chung nói thêm anh trân trọng ngành sư phạm và mong muốn có thể đóng góp hiệu quả, thiết thực hơn cho ngành.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ lý do anh quyết định thi đại học ở tuổi 42 vì muốn củng cố kiến thức một cách bài bản, thuận lợi cho những bước đi xa hơn. Đồng thời anh cần kỹ năng sư phạm để phục vụ việc giao lưu các trường và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

“Hơn 22 năm qua, một đứa trẻ chỉ cầm trong tay 6-7 hợp âm mà đi được đến vị trí này, có được những thành công này là kỳ tích khó tin. Đó là hành trình rất đẹp. Những kiến thức và kinh nghiệm học được từ các anh em đồng nghiệp - từng giúp ích cho mình vượt qua bản thân trong mỗi thời kỳ - nay cũng đến lúc cần được hệ thống lại, củng cố lại từ gốc để nền tảng càng thêm vững chắc, thuận lợi cho những bước đi xa hơn”, anh cho hay.

Nguyễn Văn Chung cũng cho rằng tấm bằng chuyên ngành bổ sung cho thiếu khuyết của mình, bảo vệ anh trước những ý kiến nghi ngờ: "Bằng cấp gì mà đứng nói?", "Bằng cấp gì mà đến trường dạy?".

“Sau cùng, vì tôi yêu con đường sáng tác nên nghiêm túc dồn tâm huyết và muốn học thêm nhiều kỹ năng cần thiết vào từng thời điểm phù hợp với sự thay đổi của dòng chảy âm nhạc. Tôi muốn đi xa hơn, viết được nhiều và đa dạng nên học là cần thiết”, anh nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TPHCM. Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều sáng tác nổi tiếng như Viết tiếp câu chuyện hoà bình, Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình, Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Ngôi nhà hoa hồng…

Riêng ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đạt hơn 7 tỷ view, hơn 4 triệu lượt video ngắn sử dụng nhạc trên đa nền tảng video. Anh cũng nhận kỷ lục Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam với hơn 300 bài hát.