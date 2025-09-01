Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắc Ninh giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho nhiều phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

Nguyễn Thắng
TPO - 11 phạm nhân cải tạo tốt đang chấp hành án ở Trại tạm giam số 2 – Công an tỉnh Bắc Ninh đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 11 phạm nhân tại Trại tạm giam số 2 – Công an tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, có 8 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 3 phạm nhân được giảm với các mức từ 3 tháng đến 5 tháng phạt tù.

Đối với những phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, Trại tạm giam số 2 đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù và làm thủ tục trảtự do trước ngày 2/9.

Cán bộ Trại tạm giam số 2 – Công an tỉnh Bắc Ninh làm thủ tục trả tự do cho phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

Đại diện các phạm nhân được giảm án, phạm nhân Nguyễn Thị Kim Liên đã bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự tận tình giáo dục, giúp đỡ và động viên của cán bộ Trại tạm giam số 2 – Công an tỉnh Bắc Ninh trong thời gian chấp hành án.

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đã thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những phạm nhân có quá trình chấp hành án tốt, thực sự hối cải và mong muốn được hoàn lương, đồng thời đây cũng tạo động lực để họ trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Nguyễn Thắng
