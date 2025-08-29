Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Không có phạm nhân vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá

Trường Phong
TPO - Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong số 13.920 người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước, không có trường hợp nào thuộc các vụ án của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Theo Quyết định số 1693 ngày 29/8, Chủ tịch nước Lương Cường quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

tienphong-298tuyen.jpg
Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an trao đổi tại họp báo. Ảnh: PV.

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc trong tổng số người được đặc xá đợt này, có bao nhiêu trường hợp nằm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Về vấn đề này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong số 13.920 người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước, không có trường hợp nào thuộc các vụ án của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cũng thông tin, từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá 11 lần cho các phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Năm 2025, do có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá 2 đợt. Theo Thứ trưởng Bộ Công an, nếu tính tổng số người được đặc xá trong 2 đợt năm 2025 (21.976 người được đặc xá - PV) thì "đây là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay".

Tại họp báo, phóng viên cũng hỏi về một số trường hợp cụ thể có được đặc xá đợt này không, như trường hợp ông Trịnh Văn Quyết - Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC; Diệp Dũng - cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op. Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, "trong danh sách được đặc xá, không có tên hai phạm nhân này".

Phóng viên cũng hỏi về trường hợp ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên - PV) có được đặc xá trong dịp này hay không. Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, theo Quyết định 1693 của Chủ tịch nước, trong danh sách 13.920 người được đặc xá, không có tên hai trường hợp này.

Trường Phong
