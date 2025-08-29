Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh

TPO - Theo Quyết định số 1693 ngày 29/8, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2).



Theo Quyết định số 1693 ngày 29/8, Chủ tịch nước Lương Cường quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).



Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2025.

Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, trong đợt đặc xá đợt 1 năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định số 767, ngày 29/4, quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, đủ điều kiện được hưởng đặc xá (đợt 1 năm 2025).



Như vậy, trong 2 đợt đặc xá năm 2025, có tổng cộng 21.976 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, được hưởng đặc xá.