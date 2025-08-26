Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá

Trường Phong
TPO - Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10 nghìn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/2025) và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, trong thời gian qua, các Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá và các tổ Chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá thuộc các ban, bộ, ngành (Bộ Công an, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng...) đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10 nghìn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và Nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, năm nay có 2 đợt đặc xá. Đợt 1 đã được triển khai thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và đợt đặc xá thứ 2 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Từ khi có quyết định của Chủ tịch nước về đợt đặc xá lần thứ 2, các cơ quan chức năng đã rất tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra, tiến hành rà soát từng trường hợp cụ thể. Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá cũng đã nghe bộ phận Thường trực Hội đồng báo cáo 2 lần về kết quả, các nội dung công việc.

Nhấn mạnh việc chính thức họp Hội đồng tư vấn đặc xá để xem xét, xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2) từ 25/8, Phó Thủ tướng nêu, thời gian đến ngày 2/9 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, và sau khi có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước phải chuẩn bị kế hoạch cho công bố đặc xá.

"Yêu cầu đặt ra về đặc xá là phải khẳng định và thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, rất nhân văn nhưng cũng phải rất chính xác", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu.

Sau cuộc họp, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định. Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đây sẽ là đợt đặc xá có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.

Trường Phong
#Phó Thủ tướng #Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình #Đặc xá #Đặc xá dịp Quốc khánh

