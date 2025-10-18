Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu

TPO - Ngày 18/10, tại Hà Nội, diễn ra Lễ tổng kết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” và trao giải, công diễn tác phẩm đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh, lần đầu tiên, một chương trình nhân đạo quốc tế đạt tới quy mô hàng triệu lượt ủng hộ, hàng trăm tỷ đồng vận động chỉ trong ít tuần - một hiện tượng xã hội đầy cảm hứng, khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, của lòng nhân ái và sẻ chia.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.



Qua đó, hình ảnh một Việt Nam thuỷ chung, nghĩa tình, trách nhiệm đã lan tỏa mạnh mẽ trên trường quốc tế - củng cố nền tảng cho quan hệ hợp tác lâu dài, chiến lược và toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Cuba nói riêng và giữa Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, chỉ sau 30 giờ phát động, chương trình đã tiếp nhận được 65 tỷ đồng, đạt mục tiêu tối thiểu ban đầu đề ra; sau 48 tiếng phát động, đạt gấp đôi mục tiêu ban đầu (130 tỷ đồng); sau hơn 3 tuần phát động nhận được tổng giá trị trên 400 tỷ đồng. Đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.

Hưởng ứng Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”. 22 ca khúc đã được chọn vào vòng chung khảo, trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, cùng 4 Giải Cống hiến và 2 Giải Đồng hành. Ban Tổ chức tuyển chọn 65 ca khúc xuất sắc để xuất bản tuyển tập âm nhạc “Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”.



Ông Đỗ Văn Chiến trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vận động ủng hộ Cuba. Ảnh: PV.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes trân trọng chuyển lời tri ân sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; ấn tượng trước tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em; đồng thời nhấn mạnh, Chiến dịch “65 năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba” đã thực sự đi sâu vào lòng dân hai nước. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều vượt xa giá trị vật chất, mà thực sự trở thành tài sản vô giá chứa đựng tình đoàn kết, lòng nhân ái và sự tri ân.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” và trao giải các tác phẩm của Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam-Cuba: Vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị” là một chương trình có nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần quốc tế vô sản cao cả, tình cảm thủy chung giữa hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba.

“Trong suốt 65 ngày phát động, Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm sâu nặng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chúng ta cùng cảm nhận rất rõ: từ cụ già đến em nhỏ, từ miền núi đến miền xuôi, các giai cấp, tầng lớp xã hội,…đã ủng hộ chương trình với tất cả sự biết ơn, trân quý, nâng niu mối quan hệ hữu nghị anh em thân thiết Việt Nam-Cuba", ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã chung tay hưởng ứng chương trình với tất cả tấm lòng yêu quý Cuba.

“Từ thành công của Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” mở ra nhiều cách nghĩ, cách làm mới, phù hợp để thực hiện thật tốt 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Cuba để bồi đắp, nâng lên tầm cao mới mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó như anh em ruột thịt Việt Nam – Cuba ngày càng bền chặt, tốt đẹp", ông Đỗ Văn Chiến nêu.

