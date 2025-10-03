Lời cám ơn xúc động của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez với đất nước Việt Nam

TPO - "Nhân dân Cuba thật sự cảm động với chiến dịch quyên góp ủng hộ Cuba được khởi xướng bởi Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và đã huy động sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam"- ông Esteban Lazo Hernandez - Chủ tịch Quốc hội Cuba xúc động.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 3/10, tại TPHCM, ông Esteban Lazo Hernandez - Chủ tịch Quốc hội Cuba, cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba - đã đến dự buổi họp mặt giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) với Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM và Hội hữu nghị các tỉnh, thành phía Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, cùng đại diện Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TPHCM.

Tình bạn được hun đúc bởi sự hy sinh, được nâng niu bởi lòng thủy chung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM, cho biết, TPHCM luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm anh em thủy chung, son sắt mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Văn Lợi trao đổi tại buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Lợi nhấn mạnh, tình cảm ấy không chỉ là lời hứa sắt son, mà đã trở thành biểu tượng bất diệt của mối quan hệ anh em trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp, ngày nay được các thế hệ kế tục của hai nước gìn giữ, phát huy như một báu vật vô cùng quý giá.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, thời gian qua, TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để củng cố và tăng cường tình hữu nghị với Cuba. Cụ thể như chương trình “Mặt trời không biên giới” nhân kỷ niệm 72 năm Ngày khởi nghĩa Moncada - sự kiện mở đầu cho con đường giải phóng Cuba; tổ chức trận bóng đá giao hữu đặc biệt giữa cán bộ, công chức và văn nghệ sĩ thành phố nhằm vận động ủng hộ nhân dân Cuba...

“Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên ân tình của đất nước và nhân dân Cuba. Chúng tôi luôn ở bên các bạn, cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng Cuba vượt qua khó khăn. Nếu có một tình bạn được miêu tả bằng những ngôn từ tốt đẹp nhất thì đó chính là tình bạn giữa Việt Nam và Cuba. Đó là tình bạn được tôi luyện trong gian khổ, được hun đúc bởi sự hy sinh, được nâng niu bởi lòng thủy chung và ngày nay đang đơm hoa kết trái trong công cuộc xây dựng, phát triển của mỗi đất nước”, ông Nguyễn Văn Lợi bày tỏ.

TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM, phát biểu tại buổi lễ.

Tăng cường giao lưu thanh niên Việt Nam - Cuba

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba gửi lời chia sẻ và chia buồn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như các gia đình có thân nhân gặp nạn trong cơn bão lớn vừa qua đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Việt Nam và gây ra những thiệt hại to lớn về nhân mạng cũng như vật chất, của cải. Ông cũng bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ vượt qua, chiến thắng mọi thử thách và khó khăn trên con đường xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn.

Ông Esteban Lazo Hernandez phát biểu chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez ghi nhận HUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM cũng như Hội hữu nghị các tỉnh, thành phía Nam luôn duy trì phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TPHCM để tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ đất nước Cuba.

Ông Esteban Lazo Hernandez cho biết, vào những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất ở miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro là người khởi xướng việc thành lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam và đó là tiền thân của các Hội hữu nghị của Cuba với Việt Nam và các Hội hữu nghị sau này của Việt Nam với Cuba.

Ông Esteban Lazo Hernandez bày tỏ xúc động khi thời gian qua rất nhiều địa phương, tỉnh, thành phố của Việt Nam đã dấy lên phong trào vận động quyên góp, giúp đỡ nhân dân Cuba. Nhân dân Cuba thật sự cảm động với chiến dịch quyên góp ủng hộ Cuba được khởi xướng bởi Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và đã huy động sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.

“Số tiền mà Việt Nam ủng hộ đã được chúng tôi sử dụng một phần giải quyết vấn đề đang cấp bách nhất và ảnh hưởng nhất đến đời sống sinh hoạt của Cuba là trang bị phục vụ cho việc truyền tải và phân phối điện”, Chủ tịch Quốc hội Cuba thông tin.

Với phong trào “Mặt trời không biên giới” do Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM khởi xướng quyên góp, ủng hộ Cuba nhân 65 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, ông Esteban Lazo Hernandez khẳng định đây là dự án ủng hộ, giúp đỡ rất nhân văn, rất thiết thực, qua đó giúp Cuba lắp đặt những thiết bị điện mặt trời để chiếu sáng các lớp học tại Cuba, đồng thời trang bị hệ thống điện mặt trời cho vùng sâu vùng xa đang còn khó khăn về điện.

Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, tất cả các phong trào ủng hộ, đoàn kết giúp đỡ Cuba sẽ góp phần giúp Việt Nam - Cuba quyết tâm phát triển, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Thông tin tình hình hiện tại về những khó khăn của đất nước, ông Esteban Lazo Hernandez bày tỏ sự xúc động và biết ơn chân thành đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và bảo vệ Cuba trước những sự cấm vận, bao vây về các mặt trên bình diện quốc tế.

Lãnh đạo HUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM tặng quà lưu niệm đến ngài Esteban Lazo Hernandez.