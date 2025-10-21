Lào Cai hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị sập hoặc đổ nhà do mưa lũ

TPO - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành hướng dẫn chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại về nhà ở do mưa bão và thiên tai. Mức hỗ trợ cao nhất lên tới 100 triệu đồng/hộ, được triển khai đảm bảo kịp thời, công khai và minh bạch.

Theo quy định, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn; hư hỏng nặng; bị tốc mái từ 30% diện tích trở lên, hoặc phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Mưa bão gây ảnh hưởng nặng nề tại tỉnh Lào Cai.

Các trường hợp chỉ có công trình phụ như bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh bị hư hại nhưng nhà chính không ảnh hưởng sẽ không được xem xét hỗ trợ.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: 100 triệu đồng/hộ: Nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn; : Phải di dời khẩn cấp và làm nhà ở mới; 30 triệu đồng/hộ: Nhà bị hư hỏng nặng, không thể ở được.; 4-8 triệu đồng/hộ: Nhà bị tốc mái từ 30% diện tích trở lên (tùy mức độ thiệt hại).

Đáng chú ý, với hộ có nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn, việc hỗ trợ được thực hiện hai lần: Lần 1: 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, sau khi danh sách được UBND xã phê duyệt; Lần 2: 60 triệu đồng khi hộ dân hoàn thành việc xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Nguồn kinh phí có thể từ Quỹ Thiện Tâm hoặc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, tùy từng trường hợp cụ thể.

Việc hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, công khai và không trùng lặp. Tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi.

Chính sách này nhằm giúp người dân ổn định nơi ở, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là trong bối cảnh mưa bão thời gian qua gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh.