Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Lào Cai hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị sập hoặc đổ nhà do mưa lũ

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành hướng dẫn chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại về nhà ở do mưa bão và thiên tai. Mức hỗ trợ cao nhất lên tới 100 triệu đồng/hộ, được triển khai đảm bảo kịp thời, công khai và minh bạch.

Theo quy định, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn; hư hỏng nặng; bị tốc mái từ 30% diện tích trở lên, hoặc phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

dji-0510-4300.jpg
Mưa bão gây ảnh hưởng nặng nề tại tỉnh Lào Cai.

Các trường hợp chỉ có công trình phụ như bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh bị hư hại nhưng nhà chính không ảnh hưởng sẽ không được xem xét hỗ trợ.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: 100 triệu đồng/hộ: Nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn; : Phải di dời khẩn cấp và làm nhà ở mới; 30 triệu đồng/hộ: Nhà bị hư hỏng nặng, không thể ở được.; 4-8 triệu đồng/hộ: Nhà bị tốc mái từ 30% diện tích trở lên (tùy mức độ thiệt hại).

Đáng chú ý, với hộ có nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn, việc hỗ trợ được thực hiện hai lần: Lần 1: 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, sau khi danh sách được UBND xã phê duyệt; Lần 2: 60 triệu đồng khi hộ dân hoàn thành việc xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Nguồn kinh phí có thể từ Quỹ Thiện Tâm hoặc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, tùy từng trường hợp cụ thể.

Việc hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, công khai và không trùng lặp. Tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi.

Chính sách này nhằm giúp người dân ổn định nơi ở, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là trong bối cảnh mưa bão thời gian qua gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, thiệt hại ở địa phương này do bão số 10 và số 11 gây ra là 10 người chết và mất tích, 10 người bị thương; gần 12000 nhà bị ảnh hưởng; gần 6000 ha diện tích trồng lúa, rau màu, cây trồng hàng năm và nông nghiệp, hơn 103 ha thủy sản bị thiệt hại; khoảng 12000 gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều đường giao thông, cơ sở y tế, trường học, các công trình công cộng bị ảnh hưởng, sạt taluy... Ước tính thiệt hại tại Lào Cai khoảng 2758 tỷ đồng.

Thành Đạt
#Hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại nhà ở #Chính sách hỗ trợ thiên tai Lào Cai #Hỗ trợ tài chính người dân #Ảnh hưởng mưa bão và thiên tai #Hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà #Nguồn kinh phí hỗ trợ thiên tai #Ảnh hưởng đến nông nghiệp và hạ tầng #Quy định và kiểm tra hỗ trợ #Tác động của bão số 10 và 11 #Thiệt hại và khắc phục thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục