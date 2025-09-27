Phát hiện xe đầu kéo chở 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế vừa phát hiện xe đầu kéo chở khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định an toàn thực phẩm và tải trọng.

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xe tải vi phạm tải trọng và chở hàng hóa là thực phẩm﻿ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng tại Km 792 tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Điền (TP Huế), tổ công tác thuộc Phòng CSGT phát hiện xe đầu kéo mang BKS 38H-032.45 kéo theo rơ-moóc 50RM-070.91 có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, phương tiện này chở hàng vượt tải trọng thiết kế từ 10% đến 30% và vượt quá tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ lên đến 27,92%.

Tài xế xe tải không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch,﻿ giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, hóa đơn chứng từ liên quan 30 tấn thực phẩm﻿ là thịt lợn, thịt dê, chân gà.

Đáng chú ý, trên xe vận chuyển khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt lợn, thịt dê, chân gà... nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao phương tiện và toàn bộ hàng hóa cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.