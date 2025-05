Thiếu nhi Cà Mau băn khoăn về sữa giả, thực phẩm bẩn bán ở cổng trường

TPO - Trong buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Cà Mau, các em thiếu nhi quan tâm lớn đến vấn đề sữa giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán tại cổng trường.

Ngày 15/5, lãnh đạo tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình gặp gỡ thiếu nhi năm 2025 với chủ đề Lắng nghe thiếu nhi, dựng xây Cà Mau vươn mình cùng kỷ nguyên mới.

Tại buổi gặp gỡ, em Phạm Ngọc Tuyết Nhi, học sinh lớp 6A4, Trường THCS Quang Trung (huyện Cái Nước, Cà Mau) cho rằng, hiện ngoài thị trường có nhiều thực phẩm giả, sữa giả có chứa các vi khuẩn, virus gây bệnh cho mọi người, có thể gây ung thư, nên mong lãnh đạo tỉnh Cà Mau có giải pháp ngăn chặn việc sản xuất sữa giả trên thị trường.

Cũng tại buổi gặp gỡ, các em thiếu nhi quan tâm nhiều đến việc thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán tại cổng trường. Các em mong muốn lãnh đạo các cấp có biện pháp ngăn chặn, nâng cao hiểu biết để các bạn không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, để các em được ăn uống an toàn hơn và phòng tránh các bệnh về tiêu hóa...

Ông Hoàng Lý Tưởng – Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau cho hay, thực phẩm giả, sữa giả sẽ dễ nhiễm vi khuẩn, virus và thường được bày bán ở những nơi nhỏ lẻ, giá thành rẻ. Ông Tưởng khuyến cáo các em học sinh nên mua sữa ở những cửa hàng có uy tín, có nhãn hiệu, địa chỉ rõ ràng, sẽ loại trừ sản phẩm giả, sữa giả lưu thông trên thị trường.

Về trách nhiệm quản lý trong vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Tưởng thông tin, cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát. Hằng năm, Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Cà Mau mở 3 đợt cao điểm kiểm tra vào dịp Tết, tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và Tết Trung thu, và các đợt kiểm tra đột xuất ở những điểm nóng, các điểm mua bán trước cổng trường.

Sau khi nghe ý kiến các em, ông Phạm Thành Ngại – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, các em học sinh, phụ huynh cần xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh. “Các em ăn cơm, đồ ăn của mẹ nấu là tốt nhất. Do đó, các em phải suy nghĩ, hành động để hạn chế mức thấp nhất, trong điều kiện cơ quan quản lý nhà nước chưa bao quát hết. Sắp tới, Thủ tướng đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để kiên quyết xử lý hàng giả”, ông Ngại nói.